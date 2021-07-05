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「國慶快樂」白宮開廣場、夜賞煙火…數千人聚華府同歡

編譯郭宣含／綜合4日電
數以千計民眾聚華府慶國慶，好似疫情已畢，恢復往日時光。(美聯社)
數以千計民眾聚華府慶國慶，好似疫情已畢，恢復往日時光。(美聯社)

數千人4日齊聚華府，喜迎新冠疫情爆發逾一年後的獨立日，多地逐漸解封，慶祝景象看起來陸續恢復常軌。

華盛頓郵報(WP)報導，一早許多演員未戴口罩，裝扮成首任總統喬治‧華盛頓與其夫人，向憲法大道(Constitution Avenue)上沒戴口罩的遊客打招呼；而到了夜晚，民眾無需與他人保持六呎距離，大家一起欣賞空中盛大煙火。

來源：NBC News

在國慶日這天，許多孩童遊行時揮舞旗幟，民眾在家舉辦派對輕酌小酒，移民到華盛頓州維農山市(Mount Vernon)宣誓成為美國公民；還有一名男子在林肯像前單膝下跪向女友求婚。

華盛頓紀念碑附近一名民眾表示：「我們可以感受到，這個城市正逐漸復甦。」

疫情緩和，疫苗普及，全美大鬆一口氣，歡慶疫後第一個國慶日。圖為紐約州Sauger...
疫情緩和，疫苗普及，全美大鬆一口氣，歡慶疫後第一個國慶日。圖為紐約州Saugerties鎮3日恢復往年的國慶日遊行，全鎮圍觀。(Getty Images)

華府步入常軌最具象徵性的指標，可能是白宮前關閉已久的廣場再度開放；數百人沿著賓州大道(Pennsylvania Avenue)新建的黑色圍籬一睹白宮風采。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)當天在麥克阿瑟大道(MacArthur Boulevard)散步，一邊向綿延近十個街區的遊行民眾打招呼「國慶日快樂」。

今天是美國第245個生日，前兩年的國慶日有別於現代美國的國慶日；華郵指出，前總統川普在2019年舉辦「向美國致敬」(Salute to America)國慶活動，派出海岸防衛隊(US Coast Guard)直升機、空軍B-2隱匿轟炸機和海軍藍天使隊(U.S. Navy Blue Angels)，顯得有點像獨裁政權的慶典。

川普2020年的國慶日也不同以往，去年新冠病毒盛行，而且非裔佛洛伊德(George Floyd)事件甫發生數周，到訪華府的遊客量銳減，搭地鐵人潮不到前一年同期的十分之一。

疫情緩和，疫苗普及，全美大鬆一口氣，歡慶疫後第一個國慶日。圖為白宮4日下午國慶慶...
疫情緩和，疫苗普及，全美大鬆一口氣，歡慶疫後第一個國慶日。圖為白宮4日下午國慶慶祝活動，圖為拜登主持慶典，與巨大人偶合照。(美聯社)

在川普支持者闖進國會逾半年後，拜登總統企圖讓7月4日回歸到兩黨傳統，他邀請1000名美軍與必要工作人員，一起參加「美國重振旗鼓」(America's Back Together)的白宮慶祝活動。

當天中午，維農山市也見證39名移民宣誓成為美國公民，這些移民來自黎巴嫩和賴比瑞亞等國家。

美國公民 華府 白宮

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