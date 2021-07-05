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國慶煙火耀眼 歡樂藏疫憂 拜登籲盡快接種疫苗

編譯郭宣含╱綜合4日電
美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重新開放，歡迎國慶，有如新生，但隱憂仍在。(路透)
美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重新開放，歡迎國慶，有如新生，但隱憂仍在。(路透)

美國在疫情減緩，疫苗普及中，迎來245歲生日，全美當地各界舉辦多項慶祝活動，慶祝美國重生。拜登總統4日在白宫宣布美國即將脫離新冠病毒；但Delta變種病毒持續擴散，全國成人首劑疫苗接種率未達70%目標之際，拜登呼籲民眾盡快接種疫苗。

去年則是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，幾乎所有慶祝活動紛紛喊卡。在全美接種率達到67%之際，各州各地4日都進行包括施放煙火與樂儀隊遊行等，氣氛熱烈，

圖輯／睽違一年 紐約國慶煙火回來了 致敬抗疫英雄

國慶日當天，拜登總統在白宮主持歡慶活動上表示，美國自病毒的獨立日，但面對新一的d...
國慶日當天，拜登總統在白宮主持歡慶活動上表示，美國自病毒的獨立日，但面對新一的delta變種疫毒，千萬不可掉以輕心，大家還要繼續抗疫。(美聯社)

 一項最新民調顯示，約62%民眾滿意總統拜登在疫情處理的表現。對拜登的總體滿意度達到50%，但對拜登政府處理美墨邊境移民問題則僅不到1/3民眾感到滿意。

拜登總統上午在德拉瓦州威明頓做彌撒後，下午偕第一夫人吉兒·拜登在白宮南草坪與一線緊急人員與軍眷烤肉。

他在白宮發表演說慶祝美國獨立日；他表示，美國快要可以宣布脫離新冠疫情了，並稱今年的國慶日意義非凡。

拜登表示：「今天我們慶祝美國、自由、自主與獨立，7月4日是我國神聖日，象徵歷史、希望、緬懷與決心以及承諾與責任。」

拜登在演說中強調到民主的重要性，民主並非手到擒來，他也呼籲重視投票權與每一張選票的意義。

疫情緩和，疫苗普及，美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重...
疫情緩和，疫苗普及，美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重新開放，捲土重來，歡迎國慶，有如新生。圖為華府廣場國會大廈上空，4日晚煙火燦爛，擠滿民眾，同賀國慶。(Getty Images)

儘管舉國瀰漫歡慶氣氛，拜登指出，美國新冠肺炎已釀成逾60萬人病歿，他呼籲民眾接種疫苗；他原本設定在國慶日前為70%成人接種至少一劑新冠疫苗，以及讓1億6000萬人接種完畢，但兩個目標均未達到。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，截至4日，全美67.1%成人接種完至少一劑疫苗，完成接種的總人數則約為1億5732萬人。

白宮官員表示，全國可以同慶獨立日，拜登將此歸功於政府政策周全以及美國人的努力，目前接種率持續上升，確診和病歿案例自1月以來已減少逾90%。拜登強調防疫工作尚未結束，呼籲民眾接種疫苗，聯邦政府也會加倍宣傳新冠疫苗。

拜登總統夫婦與家人4日在白宮陽台觀看煙。(Getty Images)
拜登總統夫婦與家人4日在白宮陽台觀看煙。(Getty Images)

在Delta病毒蔓延之際舉行國慶活動，令部分白宮人士感到擔心，不過活動仍照常舉行。

白宮建議賓客與會前可提供三日內檢測結果，但未要求接種疫苗證明；白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，篩檢與審核過程嚴格謹慎，而且戶外活動符合CDC的防疫指南，也會建議未接種者戴口罩。

疫情緩和，疫苗普及，美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重...
疫情緩和，疫苗普及，美國經過一年多的疫情肆虐，百業蕭條，病歿近70萬人後，終於重新開放，捲土重來，歡迎國慶，有如新生。圖為華府廣場國會大廈上空，4日晚煙火燦爛，擠滿民眾，同賀國慶。(Getty Images)

吉兒·拜登 疫苗 美國

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