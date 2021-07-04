懷疑鋼筋不足 工程師：佛州公寓極可能是豆腐渣工程

由次風暴即將來臨，半傾廢樓恐經不起狂風暴雨，搜救單位決定拆毀危樓，但誓言不放棄救援。(美聯社)

「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌原因仍在調查，但到現場察看或是看過相關照片的多位工程專家均認為，公寓在興建時已存在問題，包括公寓基座關鍵位置的支柱，使用的鋼筋數目少於原始設計圖紙的要求，因此極有可能是偷工減料的「豆腐渣工程」。

瑟夫塞德市政府聘請的司法工程專家基爾海默(Allyn E. Kilsheimer)曾到現場視察，他表示調查仍處初步階段，但有跡象表明停車場下方的混凝土板，連接公寓支柱的鋼筋數量，都少於原先設計。

美國 國家工程院院士、高層建築及市民居住委員會前主席尼爾(R. Shankar Nair)與其他工程師一起查看了公寓頹垣照片後，同樣發現支柱的鋼筋數量與設計不一致。

有工程師表示，有些建築物也存在「漏鋼」問題，儘管不一定是造成倒塌原因，但最少是令情況惡化的問題之一。

倒場的公寓是在1979年設計，設計圖顯示支柱應與基座底層混凝土板有結構性的連接，全部共有八組鋼筋支柱，各自有對稱的方向，然而停車場一層的停車場塌下後，許多地方暴露了出來，發現鋼筋數量減少，只是原定設計的一半。

基爾海默表示，建築物最終興建完全後，結構與原先設計圖紙不盡相同是很常見的，因此需要進一步分析，以確定鋼筋減少是否導致公寓坍塌的主因。

擁有50多年大樓設計經驗的尼爾說，從三個受損支柱的照片中，可以清楚看出柱內鋼筋數量比預期的要少。

在邁阿密已有數十年經驗的諮詢工程師皮斯托里諾 (John Pistorino) 指出，一般而言，在澆築混凝土之前，市府的檢查員或建築商聘請的人員，會檢查鋼筋的位置及數量。

除了「漏鋼」外，公寓大廈的設計是否有問題也成為關注焦點；在1980年代，奧蘭多一幢興建中的大樓倒塌，自始全國都加強了規定及設計規範，但從現有的記錄中，無從知道尚普蘭大廈1981年建造時，是否達到新規定的建築設計標準。

「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」是由 Nattel Construction公司開發，但已倒閉20年，老闆雷伯(Nathan Reiber)也於2014年去世。