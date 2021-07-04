父親、叔叔都被埋…猶太女孩塌樓現場祈禱 拜登要求會面

與拜登總統1日見面的艾麗舍娃．科恩，她的父親、叔叔等人，都被埋在瓦礫堆下。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密公寓倒塌慘劇現場，仍有120多人埋在瓦礫下；上周稍早，被要求遠離危險遺址的失蹤者家屬，獲准短暫靠近現場，面對小山一樣的廢墟，有人呼喊親人名字，有人痛哭失聲。但一名12歲小女孩遠離眾人，獨自坐下，就著手機裡打開的一頁希伯來聖經「詩篇」(Psalms)，開始祈禱。

小女孩在崩毀現場沉思祈禱的一幕，吸引了瑟夫塞德市長伯基特(Charles Burkett)的注意，並將此事告知1日前來慰問受災戶的拜登 總統，拜登立即要求與她會面。

這個12歲小女孩名叫艾麗舍娃•科恩(Elisheva Cohen)，她的父親、叔叔等人，都被埋在瓦礫堆下。

伯基特注意到在默默祈禱的艾麗舍娃，到她身邊問她是否還好，艾麗舍娃答道：「是的。」伯基特說，「這真的深深觸動了我，她沒有哭。她只是很迷惘，不知道自己該做什麼，該說什麼，該和誰談。」

艾麗舍娃的父親布列德•科恩(Brad Cohen)與其他120多人身陷瓦礫下，迄今已逾10天；六個月前，科恩才和家人一起慶祝艾麗舍娃的猶太 教成人禮(bat mitzvah)。

大樓倒塌前一晚，艾麗舍娃母親索里亞•科恩(Soriya Cohen)曾發出附上女兒自拍照的簡訊，給沒有同住一處的科恩；照片裡，艾麗舍娃身穿著粉色T恤，紮著高馬尾辮；簡訊中寫道：「看，好漂亮。」

次日一早，當母親瘋也似地叫醒艾麗舍娃，告訴她父親所住大樓倒塌消息時，艾麗舍娃穿著同樣的衣服。

伯基特說，他告訴拜登有關艾麗舍娃祈禱的故事後，拜登立刻表示，「現在可以帶她來見我嗎？」於是警察 找來艾麗舍娃；拜登走到她的面前，與她擁抱。

科恩的導師拉比薩克斯(Yakov Saachs)向美聯社表示，猶太教規定舉行成人禮宗教儀式前一年，艾麗舍娃須深入研究希伯來語、聖經和歷史。艾麗舍娃成人禮那天晚上，科恩很自豪；他最小的女兒正在長大並強化自己的猶太身份。

薩克斯說，科恩渴望學習猶太教義和信仰，在完成住院醫師實習前，經常在他家過周末，對艾麗舍娃和她哥哥用心傳承。在科恩敦促下，他們全家都更加細心，遵守安息日不開車或做生意的習俗。

科恩家裡第一個被選中與拜登會面的其實是艾麗舍娃的哥哥，這名青少年一聽到倒塌消息，就從以色列的一個基布茲(Kibbutz)集體農場趕回佛州。因拜登到訪時，少年已排定在邁阿密與一名拉比上課，婉拒與拜登會面。

至於艾麗舍娃的母親也沒有去見拜登，因為她覺得總統到訪會轉移搜索工作注意力；艾麗舍娃是在另一家庭成員陪同下，和拜登會面。