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俄語勒贖軟體攻擊美上千企業 拜登警告：若俄官方指使 美必報復

編譯潘勛╱綜合3日電
網路安全業界3日表示，在俄國的勒贖軟體團夥REvil正在攻擊勒索主要網路系統及提供者，美國及全世界普遍受害。(美聯社)
網路安全業界3日表示，在俄國的勒贖軟體團夥REvil正在攻擊勒索主要網路系統及提供者，美國及全世界普遍受害。(美聯社)

網路安全業界3日表示，大致操俄語的勒贖軟體團夥REvil正動用勒贖軟體，透過託管服務提供者(managed-service provider, MSP)及雲端服務業者發動攻擊，美國至少上千家公司受害，全球受感染電腦恐達4萬部，大中小型企業通吃，規模之大前所未有；拜登總統3日對此表示，一旦確定俄國官方罪所難逃，美國必將報復。

拜登總統3日表示，一旦確定網路勒贖與俄國官方有關，美國必將報復。圖為拜登總統6月...
拜登總統3日表示，一旦確定網路勒贖與俄國官方有關，美國必將報復。圖為拜登總統6月16日在瑞士與普亭會談時，曾當面警告普亭不要網攻美國。(Getty Images)

●幕後黑手REvil 勒贖肉商JBS得手1100萬

華盛頓郵報報導，咸信這次超大規模勒贖軟體網攻，幕後主使者便是5月30日勒贖全球最大肉品加工商JBS得手1100萬元的REvil團夥；網安機構女獵手實驗室(Huntress Labs)指出，目前已知千餘家企業受害，此數字據估還在上升中。

咸信REvil駭進至少20家MSP如「卡西亞」(Kaseya)而發動攻擊；那些MSP服務中、小型商業；女獵手實驗室研究員哈蒙德(John Hammond)指出，合理推斷這次攻擊影響到的小商家數目成千上萬。

拜登總統已下令聯邦情報界「徹查」這次攻擊到底是怎麼回事，但目前還不能確定俄國躲在幕後指使，4日應能更加瞭解；拜登也表示，還沒打電話給俄國總統普亭，談論最新這一波勒贖軟體攻擊。

哈蒙德表示，攻擊MSP這種手段尤為狡猾，因為這麼做，駭客便能滲透MSP廠商的客戶；網安機構Emsisoft專研勒贖軟體的專家凱洛(Brett Callow)表示，以往用勒贖軟體攻擊MSP事件，規模都沒這次來得大。

●瑞典Coop超市 800分店遭駭無法營業

目前在瑞典，果菜連鎖超市Coop旗下800多家分店都因這次駭客攻擊而無法開門營業，公司發言人納普(Therese Knapp)表示，收銀機無法運作。

網安機構ESET著名專家高瑞茨基(Aryeh Goretsky)指出，目前已知17國都出現被害店家，包括英國、南非、加拿大、墨西哥等。

近幾個月傷害極大的網路攻擊事件頻傳，勒贖軟體攻擊是最新手法；對拜登政府而言，網路安全這個國安課題變得愈形吃重。

●拜登警告普亭 16種關鍵基設不能攻擊

拜登6月16日與普亭高峰會上曾警告說，16種關鍵基礎設施，包括食品及農業、急救服務及醫療，未來絕不容許遭到攻擊；目前還不知道這次勒贖軟體攻擊行動中，有無列屬那16類的公司受害。

知名的「太陽風公司」(SolarWinds Corp)曾遭俄國駭客在軟體內植入惡...
知名的「太陽風公司」(SolarWinds Corp)曾遭俄國駭客在軟體內植入惡意程式，客戶下載更新軟體，便造出後門，供駭客利用。(路透)

去年12月美國9家官方機構、約100家民營企業遭遇軟體供應鏈攻擊(software supply chain attack)，據悉是俄國政府撐腰的駭客所為，他們在很受歡迎的「太陽風公司」(SolarWinds Corp)軟體內植入惡意程式，夾在軟體更新裡，客戶不知情而下載更新軟體，便造出後門，供駭客利用。這種攻擊十分複雜，凸顯供應鏈遭駭後果有多嚴重。

2日發生的勒索軟體攻擊顯然還結合供應鏈攻擊，大大增加潛在被害人數目，以及相應的贖金。

拜登 俄國 駭客

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