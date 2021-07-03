悶太久了 國慶出遊預期擠爆 4770萬人出門

大批在國慶節長周末出遊的民眾，7月2日在紐約市賓州車站等候乘車。(Getty Images)

隨著疫情 緩解，國人近幾個月來開始大膽外出，但這個國慶日長周末顯然是個「轉捩點」，彷彿全國人民集體下了決定一樣，大家都準備恢復現場娛樂表演和大型慶祝活動、舉辦街區派對和煙火盛會，當然還有傳統遊行和大胃王比賽。

美國汽車協會(AAA)數據預估，7月1日至5日將有逾4770萬人上路和搭機出遊，這個國慶日假期旅行可望恢復到疫情前的水平，而且會是史上第二高國慶日出行量，僅次於2019年，比去年增加40%；其中包括350萬名航空旅客。在經歷一年多疫情限制後，今年整個夏季的消費者行為預計將重振遭受重創的旅遊業。

「這將是有史以來最忙碌的國慶日。」瑪格麗塔廚房小酒館和南加州 聖地亞哥漢堡公司(Margarita's Kitchen & Cantina and the San Diego Burger Company)老闆斯蒂芬斯基(Pepe Stepensky)預測道，「人人只想出門去好好享受它。」

國慶節長周末出門旅行的民眾擠爆機場，圖為7月2日在丹佛國際機場，安檢大廳大排長龍。(美聯社)

聯邦疾病防治中心 (CDC)指出，全美已有47%國人完成疫苗接種；因此，民眾安心感正在上揚。

線上旅行社Expedia表示，針對2200名國人的調查顯示，66%的人計畫在夏季至少進行旅行一次，約四分之一的人將在7月4日出遊；調查還顯示，58%的人會在未來三個月內放心地搭飛機，其中39%的人表示，他們自去年三月以來就沒有去過機場。

與此同時，這個國慶日長周末勢必與往年不同；一方面，民眾趕著回歸新冠疫情前的生活樣貌，旅遊勝地忙著滿足迅速增加的消費者需求，人力和資源卻無法相對快速增加到位；另一方面，太平洋西北地區的史上罕見熱浪和加州部分地區旱災，煙火是否可能會引發火災，讓救難人員大感緊張。

中佛羅里達大學(University of Central Florida)經濟學者史奈斯(Sean Snaith)說，「現在的情況我稱為『滯悶需求平方』；滯悶需求(pent-up demand)這個傳統概念，與人們實際被關在家裡的事實相結合，然後向外釋放。」

許多業者正瘋狂地設法快速因應需求激增，以彌補疫情損失，但同時也面臨巨大的後勤難題；聖地牙哥餐館老闆斯蒂芬斯基說，供應鏈緊張，他得去好幾個地方備齊雞肉等基本食物；即使是「備妥小鈔和硬幣」找零的這種例行工作，他也跑了兩、三個銀行才完成。

麻州鱈魚角(Cape Cod) Polar Cave Ice Cream Parlour冰淇淋店老闆勞倫斯(Mark Lawrence)說，「人多得不得了，根本忙不過來。」由於人手短缺，他不得不每周關閉一天並縮短工時。

他說：「在去年極其荒誕的一年之後，這又是非常怪異的一年。」