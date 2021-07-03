職缺大增85萬…拜登：讓雇主高薪搶員工

加州求職者正在面試，雇主提供的招聘獎勵包括500元簽約獎金及到職90天後、每月200元的醫療福利。(Getty Images)

美國新冠疫情 趨緩，就業 市場隨景氣回溫迅速復甦；勞工部 2日公布6月非農新增就業報告，增加了85萬個職位，不僅優於市場預期和過去三個月平均表現，也是2020年8月以來最大的月增幅，凸顯美國就業成長持續加速。

根據這項報告，經濟重啟後，從疫情期間的衰退強勁反彈，全國上餐廳用餐者幾乎回到疫情前程度，更多人開始購物、旅遊和從事體育和娛樂活動；單日搭機乘客也回到疫情前的八成，美國人普遍看好經濟即將完全恢復，6月新增就業人口遠高於5月的58.3萬人及4月的26.9萬人。

疫情重創旅遊與服務業之後，如今包括旅館等休閒產業勞工需求與成長最為強勁，共增加34萬3000名勞工，其中逾半在餐廳和酒吧；但仍較疫情爆發前少220萬人。

6月教育類就業人口也增加，地方政府增聘15萬5000人，州政府增聘7萬5000人，私人教育就業人口則增加3萬9000人；不過，教育界在疫情間波動大，季節性就業模式改變，因此難以確切知道月增幅。

這份報告也顯示，美國勞工在當今就業市場更具優勢，企業急於招人，願祭出較優薪資；6月平均時薪比去年同期增加3.6%，而且有更多新聘員工為全職人員。

拜登總統表示，他的經濟政策旨在協助勞工找到高薪工作，「強勁復甦有助我們扭轉局面，現在不是勞工間相互爭搶稀有職缺，而是雇主要與彼此爭搶員工。」

共和黨全國委員會(RNC)指出，共和黨掌政州有更強勁的就業成長，這些州的州長停發每周300元失業金，盼能鼓勵更多民眾開始找工作。

不過新就業報告指出，失業率從5月5.8%攀升至6月5.9%；雖然勞動市場穩定成長，但失業率依舊高居不下，持續高於疫情前的3.5%，當前經濟就業人口也比疫情前短少680萬人。

各勞工族群中的6月失業率幾乎無變動，分別是成年男性(5.9%)、成年女性(5.5%)、青少年(9.9%)、白人(5.2%)、非裔(9.2%)、亞裔 (5.8%)和西語裔(7.4%) 。

根據6月報告，在無工作者中，主動離職人數增加16萬4000人至94萬2000人；暫時遭解雇者維持在180萬人；長期失業者則有320萬人，高於疫情前的190萬人。

美國亞太裔媒體事務組織(APAMA)2日公布數據指出，全美亞太裔勞工失業率再次上升，全美亞太裔6月失業率為5.8%，高於5月的5.5%。

和其他族裔相比，全美亞太裔的失業率一直比較低；排除2020年失業率最高峰14.9%的非常時期，亞太裔失業率最高的是2011年1月，為6.8%。

APAMA負責人蘇巴赫(Kara Subach)指出，政府不斷發錢，企業和商家的經濟重啟卻沒有起色；根據該組織最新統計，全美6月勞工失業率為5.9%，全美新增失業人數為950萬，其中亞太裔新增約60萬名失業人口。