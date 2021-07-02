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川普集團被控逃稅 財務長投案 「最高層一手策畫」

記者顏伶如／綜合報導
曾在前總統川普(左)手下工作近50年的川普集團財務長魏索柏格(右)，1日投案自首，並被紐約市曼哈頓區地檢署起訴，罪名包括從川普集團拿的額外福利及津貼涉嫌逃稅和做假帳，川普集團也同時被起訴。 (Getty Images)
曾在前總統川普(左)手下工作近50年的川普集團財務長魏索柏格(右)，1日投案自首，並被紐約市曼哈頓區地檢署起訴，罪名包括從川普集團拿的額外福利及津貼涉嫌逃稅和做假帳，川普集團也同時被起訴。 (Getty Images)

川普集團(Trump Organization)與川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)1日遭到紐約市曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴；檢方指出，魏索柏格在「大規模且無法無天」的稅務詐騙當中，獲得170萬元未入帳津貼，包括公寓租金、汽車款項以及學費。

前總統川普並未遭控罪，但檢方指出，這起案件中的某些關鍵支票，均由川普簽發；一名檢察官也說，長達15年的稅務詐騙，是由川普集團「最高層主管」一手策畫；川普1日發表聲明，稱這起案件是「激進左派民主黨人發起的政治獵巫」。

這起案件是紐約檢方針對川普商業交易展開歷時兩年調查後，第一起刑事起訴；起訴書中指出，川普集團與魏索柏格從2005年至今，長期以未入帳手段為高層主管提供優厚福利，蒙蔽稅務機關；魏索柏格欺騙聯邦政府、紐約州政府及紐約市府稅務機關的逃漏稅及非法退稅，累計金額超過90萬元。

魏索柏格遭起訴罪名中，刑責最重的重竊罪(grand larceny)如果罪名成立，最高面臨15年監禁。

73歲的魏索柏格從1980年代起便在川普集團任職，40多年來對集團各種財務狀況瞭若指掌，被認為是除了川普家族成員之外，整個集團最重要的人物；根據媒體報導，檢方透過刑事起訴對魏索柏格施壓，逼迫他與調查人員合作。

魏索柏格與川普集團辯護律師均向法院辯稱無罪；魏索柏格1日清晨6點多從員工通道進入曼哈頓刑事法院投案，法官下令他繳出護照後，裁定無保釋回。

魏索柏格離開法院時並未對媒體發表評論，他的辯護律師團表示，魏索柏格將與起訴罪名全力對抗。

民主黨籍紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)與民主黨籍紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)，在這起案件的調查與起訴過程中聯手合作；過去幾年裡，萬斯調查川普及川普集團的多起案件，包括川普付「封口費」給婚外情對象，以及川普集團涉嫌在申請貸款或報稅時為房地產價值灌水。

川普集團遭到起訴的稅務詐騙罪名如果被定罪，繳交罰金數額為欠稅金額的一倍或25萬元。

檢方起訴川普集團的時間點，剛好是川普傳出積極考慮再戰2024年之際；川普近來頻頻增加媒體曝光率，還舉辦今年1月卸任以來的首場大型造勢活動。

遭到刑事起訴除了讓川普集團可能面臨罰款之外，日後申請貸款將變得較為困難，洽商生意交易也將受到影響。

曾在前總統川普手下工作近50年的川普集團財務長魏索柏格(左二)，1日投案。 (G...
曾在前總統川普手下工作近50年的川普集團財務長魏索柏格(左二)，1日投案。 (Getty Images)
位於紐約曼哈頓五大道的川普大廈。(路透)
位於紐約曼哈頓五大道的川普大廈。(路透)

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