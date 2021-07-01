美台TIFA復談…疫苗合作 USTR隻字未提

睽違5年的台美TIFA會議台灣時間30日上午透過視訊舉行。台灣方面主談人為台美事務委員會主委楊珍妮（右），美方將由USTR助理貿易代表麥卡廷（左）與談。（左圖取自美國駐港領事館網頁hk.usconsulate.gov；右圖為中央社檔案照）

美國 與台灣 30日舉行第11屆貿易暨投資架構協定程(TIFA )會議，台行政院經貿辦公室副總談判代表楊珍妮說，台方三度在會中呼籲美方，與台灣分享新冠肺炎疫苗的技術，或授權台灣代工，並推動防疫物資加速通關，美方則允諾繼續往下討論；不過USTR新聞稿對此隻字未提。

此外，美國聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)等42位跨黨派參議員30日致函美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)，強調恢復美台TIFA對話的重要性，並要求戴琪將TIFA對話與建立磋商FTA的基礎，列為優先項目。

這封信函也提到，蔡英文總統去年8月宣布開放美豬牛進口，移除尋求FTA過程中的主要貿易障礙，現在是時候投桃報李，展開協商了，這樣做美方顯然也能獲益良多。

這場中斷五年多的TIFA會議以視訊方式召開，下午結束；美國由助理貿易代表麥卡廷(Terrence J. McCartin)與楊珍妮主談，主管對外經貿談判的台行政院政務委員鄧振中、駐美代表蕭美琴及美國在台協會台北處長(AIT)酈英傑(Brent Christensen)等人開幕致詞。

美方談判團隊除USTR外，農業部、商務部、衛生部、勞工部、國務院和財政部也派員參加。

USTR會後透過新聞稿表示，雙邊樂見恢復高層貿易商談，表達期待緊密合作，希望雙方作為民主夥伴，共同支持以勞工為中心的貿易政策，在全球供應鏈中打擊強制勞動問題；雙邊並同意，在TIFA架構下，建立新的勞工工作小組。

USTR表示，雙方強調美台在亞太經濟合作會議、世界貿易組織等國際架構下合作；美台當局在會中討論一系列特定貿易與投資議題，認可台灣在其中的進展，包括落實商業秘密保護，以及台灣即將改革醫療器材審批程序。

USTR也提到，美台也承諾強化接觸以應對尚未解決的貿易問題，如美豬牛製造商面臨市場准入障礙，以及美國對著作權立法、數位盜版、金融服務、投資與監管透明化等問題的關切。

USTR表示，雙方同意舉行數個工作小組會議，包括農業、智財、貿易技術壁壘、投資，與其他必要的工作層級會議。

不過，華府智庫美國企業研究所中國專家史劍道(Derek Scissors)分析，這場TIFA會議沒有發生什麼重要的事情，工作小組會議對美國的戰略意義很小，USTR不願承諾任何事，因此貿易協定仍遙遙無期。

但史劍道表示，可將美台貿易對話至於雙邊關係領域看待，因在過去一年的時間裡，美國已不理會中國對此事的看法。