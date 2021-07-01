交通最糟糕 紐約擠下洛杉磯…每名駕駛去年塞車56小時

民眾抱怨連接曼哈頓和新澤西的荷蘭隧道經常處於壅堵狀態。(Getty Images)

過去30年來，洛杉磯 一直是全美交通最糟糕城市排行榜第一名，但根據最新出爐的研究報告，紐約 如今已擠下洛杉磯，成為新榜首。

德州農工大學交通研究中心(Texas A&M Transportation Institute)公布的「2021年都會行動報告」(2021 Urban Mobility Report)指出，洛杉磯-長灘-安那罕(Los Angeles-Long Beach-Anaheim)地區從1982年以來，始終蟬聯全美交通最糟糕排行榜第一名；不過，紐約-紐瓦克(New York-Newark)地區在今年報告裡則成為新榜首。

研究人員根據各地駕駛人塞車時間進行分析，比較交通狀況好壞；統計顯示，紐約-紐瓦克地區民眾在去年共花了49萬4268小時塞車，洛杉磯-長灘-安那罕地區民眾則花了36萬5543小時塞車。

平均而言，紐約-紐瓦克地區每名駕駛人去年花了56小時塞車，若以時間耽誤、汽油耗損計算，每名駕駛人因此承擔的塞車成本為1322元。

全美交通第二糟糕的城市為波士頓，塞車時間50小時，接著是休士頓的49小時。

報告指出，洛杉磯都會區此次因為疫情期間要求居家避疫 的規定，以塞車46小時揮別全美交通最糟糕城市頭銜。

去年絕大多數時間，加州都處於居家避疫規定底下，許多加州民眾改為在家遠距上班，無須通勤，塞車時間同比2019年大幅減少62%；統計顯示，洛杉磯-長灘-安那罕地區民眾2019年花了95萬2183小時塞車。

除了洛杉磯都會區之外，其他城市也因為居家避疫規定上路，塞車狀況隨之減少。

報告指出，全美交通狀況最糟糕的前15名城市，2020年累計塞車時間比2019年分別減少15萬至31萬小時不等；若以塞車成本計算，2020年的成本為605元，較2019年的1170元減少約一半。

這項調查共同主持人薛朗克(David Schrank)指出，彈性上班時間以及穩定的網路連線，讓員工可以自行選擇能夠兼顧照料家庭與職業需求的工作行程，也讓道路使用因此降低。

報告指出，旅途耽擱及塞車情況好轉的原因，包括頻繁的汽車旅行、道路施工、車禍和與天氣相關的因素，不見得減少。

報告共同作者洛馬克斯(Tim Lomax)表示，「不同的是，這些要素因交通流量銳減而黯然失色。」

然而，國家公路交通安全管理局(NHTSA)6月初的報告則顯示，儘管車輛行駛里程減少，今年以來致命交通事故仍比去年增加逾7%。