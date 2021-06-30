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疫情趨緩 重啟密接者追蹤阻疫情

編譯陳韻涵／綜合29日電
公衛部門正在用傳統的追蹤與新冠肺炎確診者接觸目標的辦法，阻止新一波疫情爆發。(Getty Images)
公衛部門正在用傳統的追蹤與新冠肺炎確診者接觸目標的辦法，阻止新一波疫情爆發。(Getty Images)

隨著全美疫情趨緩，公衛單位終於可達成傳統的追蹤接觸過新冠肺炎確診者的目標，阻止新一波疫情爆發。

安垂雅‧瓦倫西亞(Andrea Valencia)1月時與同事每天忙著打電話連繫確診者，了解他們的接觸範圍並通知其他潛在接觸者；當時她所在的區域每天新增500個確診病例，地方公衛官員只能與每位確診者通話數分鐘，無暇協助人們隔離或確保他們自主隔離。

如今，瓦倫西亞所在的區域每天僅10人確診，團隊終於可以連絡上每一個人和他們的親密接觸者，呼籲他們隔離並提供相關協助。

新冠病毒去年迅速在美傳播，不太可能辨識每一位確診病患，瓦倫西亞等公衛職員疲於奔命。

而今隨著新增病例減少，公衛官員希望揪出所有確診者及其可能接觸者，這是公衛機構阻止疫情擴散的常見措施，不只新冠肺炎，梅毒和麻疹亦然。

約翰霍普金斯大學(JHU)健康安全中心資深學者克里斯托‧華森(Crystal Watson)負責追蹤確診者的接觸史，她表示，接觸追蹤尤其重要，特別是傳染力強的Delta變種病毒可能很快成為主要毒株。

她說：「我們可以降低病例，保護尚未接種疫苗者。」  

去年春季，公衛領袖及華森等學者預估，全美可能有10萬到30萬人負責聯繫追蹤確診個案，但最終招募人數不明。

全國郡市衛生官員協會(NACCHO)會長阿德里安娜‧卡薩洛蒂(Adriane Casalotti)表示，許多聯邦與地方政府調派其他部門的人手來負責追蹤聯繫業務。

她說：「我們從來沒有在全國範圍，達到準確聯繫追蹤者的程度。」

聯邦疾病防治中心(CDC)調查發現，去年6月到10月間，接觸追蹤並不足以遏止新冠病毒傳播，因為每三位確診病患中就有兩人無法聯繫上；當時各單位經費匱乏、人手吃緊，也是追蹤接觸工作不力的原因。

如今不只新增病例減少，還有新的聯邦資金，包括拜登政府撥發的74億元，用以協助訓練專家快速因應群聚病例的確診民眾。

疫情 新冠肺炎 聯邦疾病防治中心

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