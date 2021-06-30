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研究：莫德納可抗Delta變種病毒

編譯洪毅／綜合29日電
莫德納的最新研究表明，莫德納的新冠疫苗對Delta變種病毒株具保護力，也對大部分已知的變種病毒株有保護力。圖為一名醫護人員準備施打莫德納疫苗。(路透)
莫德納的最新研究表明，莫德納的新冠疫苗對Delta變種病毒株具保護力，也對大部分已知的變種病毒株有保護力。圖為一名醫護人員準備施打莫德納疫苗。(路透)

Delta變種病毒來勢洶洶，成為新冠疫情最新的威脅；不過莫德納(Moderna)29日上午發布新聞稿，指最新研究表明，莫德納的新冠疫苗對Delta變種病毒株具保護力，也對大部分已知的變種病毒株有保護力。

該研究來自八名第一階段疫苗受試者接種第二劑後一周的血清樣本，顯示莫德納疫苗對首先在南非發現、譜系為B.1.351的Beta變種病毒株，首先在印度發現、譜系為B.1.617.1的Kappa、B.1.617.2的Delta變種病毒株，以及首先在奈及利亞發現、譜系為B.1.525的Eta變種病毒株都具保護力。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，這些新的研究數據「令人鼓舞」，讓他們更加確信，莫德納疫苗能夠對當前的病毒株有保護力，也反映出接種疫苗的重要性；班塞爾說，有關研究仍會持續進行。

不過莫德納提到，仍會致力於利用自家的信使核醣核酸(mRNA)技術，開發出新的補強針。

除莫德納外，其他研究表明，輝瑞(Pfizer)的疫苗也對Delta變種病毒株有保護力，應對有症狀感染的效力為88%。

聯邦當局近期又添購2億劑莫德納疫苗，以作為第三季補強針，或未來12歲以下兒童接種疫苗得到批准時使用。

目前英國新增病例多數已是Delta變種病毒株，其特性為傳染力極強；以加州來說，5月Delta變種病毒株占新增病例的4.7%，但是到了6月，此數字暴增到14.5%；傳染病學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)就說，美國若想要防範Delta變種病毒株造成大流行，恐怕只剩下一個月的時間。

世界衛生組織(WHO)建議，就算已完成疫苗接種，也應該繼續戴口罩及保持社交距離等防疫措施；不過目前聯邦疾病防治中心(CDC)尚未更改防疫指引，也就是說，已完成接種民眾在絕大多數場合，已可不必戴口罩等。

變種病毒 疫苗 莫德納

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