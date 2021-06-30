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美房市火爆 房價漲幅史上最高

記者顏伶如／綜合報導
疫後全美房價熱絡，成為賣方市場，今年4月出現有史以來最迅速成長，買家爭相出價，一房難求。許多民眾希望從市區搬離改住郊區。圖為德州休士頓某建案已賣光。(美聯社)
疫後全美房價熱絡，成為賣方市場，今年4月出現有史以來最迅速成長，買家爭相出價，一房難求。許多民眾希望從市區搬離改住郊區。圖為德州休士頓某建案已賣光。(美聯社)

美國房價今年4月出現有史以來最迅速成長，買家爭相出價，在市場上搶購數量有限的房屋，房地產市場欣欣向榮，寫下新紀錄；福斯新聞網(Fox News)分析，新冠疫情出現後，許多民眾希望搬離市區改住郊區，導致房屋市場變得熱絡異常。

衡量全美各地大型都會區平均房價的「史坦普-凱斯席勒全國房價指數」(S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index)顯示，截至今年4月的一年期間，美國平均房價上漲了14.6%；相較之下，截至3月為止的年增率為13.3%。

自從這項指數於1987年創立以來，今年4月刷新了房地產價格年增率的最高紀錄；若與前一波出現於2006年的房價高峰相比，如今價格足足增加了34.9%。

華爾街日報報導，美國房地產價格在2021年上揚，原因在於房貸低利率帶動下市場需求強勁，以及市面上求售房屋持續短缺；如今待售房屋通常同時接到多位買主出價，最後成交價格也超過屋主的要價。

這波房價上漲普遍出現於全美各地，不管是大都市、郊區或小鄉鎮的買賣雙方，都受到影響。

「全國房地產商協會」(National Association of Realtors)6月初指出，今年5月間，全美待售房屋價格中位數較一年前上漲了24%，價格首度突破35萬元。

華爾街日報指出，某些上班族正在等候雇主宣布何時重返辦公室上班，才會決定是否要搬家；疫情期間許多勞工改為遠距上班，讓不少家庭因此搬到距離工作地點略遠的新家。

若以個別城市來看，亞利桑納州鳳凰城今年4月房價比一年前同期增加22.3%，聖地牙哥則成長21.6%，西雅圖也上升20.2%；在全美20個大型都會區中，芝加哥房價與一年前相比增加幅度最小，僅9.9%。

地產數據與分析公司「核心邏輯」(CoreLogic)副首席經濟長莎瑪‧賀普(Selma Hepp)指出，目前房貸利息與上一波房市榮景的2005年期間相比，大概降低了50%，對於消費者來說，每個月繳交房貸占家庭收入的比例，相對較小。

賀普指出，需求量持續居高不下，將讓房價持續走高，房地產市場在2021年下半年很可能繼續保持10%以上的成長率。

疫後全美房價熱絡，成為賣方市場，今年4月出現有史以來最迅速成長，買家爭相出價，一...
疫後全美房價熱絡，成為賣方市場，今年4月出現有史以來最迅速成長，買家爭相出價，一房難求。許多民眾希望從市區搬離改住郊區。圖為加州西米谷的營建業火熱。(美聯社)

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