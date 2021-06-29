跨性別高中生可自選廁所 「我們贏了」
跨性別學生希望根據個人性別認同使用廁所被學校拒絕後狀告學區案，最高法院28日駁回維吉尼亞州葛羅瑟斯特郡(Gloucester County)學區上訴；有線電視新聞網(CNN)報導分析，最高法院的決定對於男女同志、雙性戀、跨性別者(LGBTQ)社區而言，堪稱獲致勝利。
1972年「教育修正法案」第9條(Title IX)規定規定，凡獲得聯邦經費補助的教育機構與活動，包括大學校院及公立學區在內，一律禁止性別歧視。
2014年，維吉尼亞州15歲跨性別高中生葛瑞姆(Gavin Grimm)希望依照個人性別認同使用男生洗手間，卻遭學校禁止，理由是葛瑞姆並未接受變性手術，生理結構仍是女性；他在2015年對學區提告，指控遭受性別歧視。
最高法院28日駁回「葛羅瑟斯特郡學區控告葛瑞姆案」上訴，持少數意見的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)及艾里托(Samuel Alito)則指出，願意接受學區上訴。
華盛頓郵報分析，最高法院駁回學區上訴的作法，並沒有因此創下具有全國指標意義的空前判例，也不代表最高法院同意下級法院的裁定。
聯邦第四巡迴上訴法院2020年8月裁定，維州葛羅瑟斯特郡學區禁止葛瑞姆根據個人性別認同使用廁所，已經構成性別歧視，違反憲法第14條修正案。
葛瑞姆委任律師、「美國公民自由聯盟」(ACLU)男女同志、雙性戀、跨性別者與愛滋病毒(HIV)計畫資深律師布洛克(Joshua Block)指出，最高法院的決定對葛瑞姆與全國各地跨性別學生來說，都是重大勝利。
布洛克說，這是最高法院在最近幾年裡，第三度認同聯邦上訴法院支持跨性別學生的裁決，「我們的任務尚未完成，ACLU持續對抗全美各地所有歧視跨性別年輕人的州法。」
如今已22歲的葛瑞姆28日在聲明中說，高中時期被迫使用女生廁所、獨立廁所或護士間，造成個人極大羞辱，為了爭取洗手間使用權利耗盡心力，使得學業表現受到嚴重影響。
聲明中寫道：「為了讓學校明白我的本質而展開的長年抗爭如今終於結束，對此讓我非常欣慰。跨性別學生應該可以安心使用洗手間，不必遭到學區主管或民選官員羞辱或貼標籤。」
葛瑞姆在推特發文寫道：「我們贏了。很榮幸參與這項勝利。」
葛羅瑟斯特郡委任律師柯瑞根(David Corrigan)不願針對最高法院決定發表評論。
全球規模最大的「同性戀反詆毀聯盟」(GLAAD)主席艾里斯(Sarah Kate Ellis)發表聲明指出：「這是跨性別學生的勝利，這些學生只想做自己，不希望擔心受到排擠或連基本尊嚴都沒有。」
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