川普再批「巴維理紅皮藍骨 讓人失望」

前總統川普27日痛批他的司法部長巴維理(右)是背叛他的「紅皮藍骨」。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)華府首席特派員卡爾(Jonathan Karl)在新書揭露，前司法部長巴維理 (Bill Barr)曾指去年大選舞弊指控為「胡說、鬼話」後，前總統川普 接連兩天發布聲明反擊，指控巴維理是「瘋狂的激進左翼」，「無能力」調查選舉舞弊問題，還與參院共和黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)聯手淡化他的指控，都是「紅皮藍骨」(Republican In Name Only，RINO，即名義上的共和黨人)。

卡爾執筆的新書預定11月出版，巴維理在與卡爾訪談時說，選舉舞弊的指控是「子虛烏有、胡說八道」，司法部「從開始便知是鬼話」；巴維理還透露，麥康諾向他表示，他應該對外傳達舞弊指控不為真的訊息，以免傷害喬治亞州聯邦參議員選情。

罵巴維理：無能的「瘋狂激進左翼」

巴維理在去年12月初向美聯社表示，沒有發現大選舞弊證據。

新書摘要中的巴維理談話對外發布後，川普27日發聲明說，「紅皮藍骨」的巴維理沒有能力調查選舉舞弊問題，讓美國民眾失望；川普還說，就是像巴維理這樣「瘋狂的激進左翼」能夠得勢，才能與其他紅皮藍骨的人對外聲稱選舉是公正合法的。

川普在中間洋洋灑灑列舉數項舞弊指控，還說真正傷害共和黨，並讓人民不再信任選舉制度的，就是因為有如巴維理跟麥康諾這樣「毫無作為」，而且「沒骨氣」的紅皮藍骨人。

川普在文末說，巴維理「各方面都令人失望」，稱曾任司法部長的人不應談論總統，他的弱點導致「世紀性的犯罪」受到掩蓋，也就是「遭竊的2020總統大選」。

批麥康諾和他聯手淡化選舉舞弊指控

在不到24小時後，川普又在28日發聲明，批評麥康諾與巴維理聯手，急於讓拜登贏得「腐敗選舉」的勝利，淡化舞弊指控，「枉費」當初在肯塔基州對他的支持。

川普對大選舞弊的指控幾乎到了「無一日無之」的地步，但是其指控屢屢遭到檢察或司法機構打回票。

在26日俄亥俄州的造勢場合上，川普再稱選舉是「北韓式」的舞弊，還說指控無法再法院成案是因為「法官無膽」；川普甚至還說，最高法院實在丟臉。