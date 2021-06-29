「川普這周不會被起訴」 律師：無法確定已脫險

紐約市曼哈頓地方檢察官萬斯。(美聯社)

川普 集團(Trump Organization)律師在28日中午最終答辯截止日前，會晤曼哈頓 地區檢察官 辦公室，說明為何川普集團不該因財務面臨刑事訴訟；根據川普個人律師說法，紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)目前不打算就「遮口費」與房地產價值操弄訴訟，對川普集團控罪。

萬斯與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查川普商業事務的逾兩年後，大陪審團將於本周表決是否起訴，該截止期限凸顯兩人將考慮是否對川普集團提出刑事訴訟；川普集團律師斐舍提(Ron Fischetti)則告訴美聯社該次會晤。

斐舍提表示，檢察官告訴川普本人這次不會控罪，「至少這周不會」，但調查仍在進行中，因此無法確定川普已脫離危險。

曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕回應。

不過川普則發布聲明，譴責萬斯「以粗魯、齷齪和完全偏頗的方式，對待川普集團的律師、代表和部分長期表現優秀的員工和人員。」

川普聲稱：「發出數百次傳票、看過300萬頁文件、四年搜查、數十次訪談、和花掉數百萬納稅人的錢之後，他們還是繼續『找尋罪刑』。」

川普重申，該調查是「持續歷來最大的獵巫」。

萬斯辦公室調查人員近月調查鎖定川普集團給行政高層的附加福利，例如使用公寓、用車和學費補貼等。

調查人員調查川普納稅紀錄、發出傳票並訪問多名證人，包括川普內圈人士和企業高層；企業提供員工這類補助並不違法，但這類安排可能被視為所得稅，斐舍提稱當局可能對此起訴毫無道理且充滿政治動機。

由於大陪審團即將表決，這類最終溝通被認為是調查末期中相當罕見的情況；斐舍提並未參與28日會晤，他表示該會晤是為了川普集團安排，並非川普本人，「我們還在等待結果。」

華盛頓郵報(WP)報導，萬斯團隊告訴川普律師，如果28日說服結果不佳，還是會繼續起訴；斐舍提則表示，他預期這周或下周會有控告，「這就像莎士比亞劇作『無事生非』，這事太小，我認為不會審理這類的事情。」