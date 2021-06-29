我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

「川普這周不會被起訴」 律師：無法確定已脫險

編譯郭宣含／綜合28日電
紐約市曼哈頓地方檢察官萬斯。(美聯社)
紐約市曼哈頓地方檢察官萬斯。(美聯社)

川普集團(Trump Organization)律師在28日中午最終答辯截止日前，會晤曼哈頓地區檢察官辦公室，說明為何川普集團不該因財務面臨刑事訴訟；根據川普個人律師說法，紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)目前不打算就「遮口費」與房地產價值操弄訴訟，對川普集團控罪。

萬斯與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)調查川普商業事務的逾兩年後，大陪審團將於本周表決是否起訴，該截止期限凸顯兩人將考慮是否對川普集團提出刑事訴訟；川普集團律師斐舍提(Ron Fischetti)則告訴美聯社該次會晤。

斐舍提表示，檢察官告訴川普本人這次不會控罪，「至少這周不會」，但調查仍在進行中，因此無法確定川普已脫離危險。

曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕回應。

不過川普則發布聲明，譴責萬斯「以粗魯、齷齪和完全偏頗的方式，對待川普集團的律師、代表和部分長期表現優秀的員工和人員。」

川普聲稱：「發出數百次傳票、看過300萬頁文件、四年搜查、數十次訪談、和花掉數百萬納稅人的錢之後，他們還是繼續『找尋罪刑』。」

川普重申，該調查是「持續歷來最大的獵巫」。

萬斯辦公室調查人員近月調查鎖定川普集團給行政高層的附加福利，例如使用公寓、用車和學費補貼等。

調查人員調查川普納稅紀錄、發出傳票並訪問多名證人，包括川普內圈人士和企業高層；企業提供員工這類補助並不違法，但這類安排可能被視為所得稅，斐舍提稱當局可能對此起訴毫無道理且充滿政治動機。

由於大陪審團即將表決，這類最終溝通被認為是調查末期中相當罕見的情況；斐舍提並未參與28日會晤，他表示該會晤是為了川普集團安排，並非川普本人，「我們還在等待結果。」

華盛頓郵報(WP)報導，萬斯團隊告訴川普律師，如果28日說服結果不佳，還是會繼續起訴；斐舍提則表示，他預期這周或下周會有控告，「這就像莎士比亞劇作『無事生非』，這事太小，我認為不會審理這類的事情。」

川普 檢察官 曼哈頓

上一則

「川普信徒、國家叛徒」 6弟妹喊話罷免眾議員老哥

下一則

川普再批「巴維理紅皮藍骨 讓人失望」

延伸閱讀

川普批巴維理「紅皮藍骨」嗆他聯手淡化選舉舞弊指控

川普批巴維理「紅皮藍骨」嗆他聯手淡化選舉舞弊指控
川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走

川普重回造勢人氣大減 聽眾不到2萬人…還有人先走
新書爆料：川普曾爆粗口大罵前參謀首長聯席會議主席

新書爆料：川普曾爆粗口大罵前參謀首長聯席會議主席
共和黨眾議員戈薩力倡陰謀論 被6名弟妹呼籲罷免

共和黨眾議員戈薩力倡陰謀論 被6名弟妹呼籲罷免

熱門新聞

24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳