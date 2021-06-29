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拜登推動兩黨重啟基建協商 共和黨有話要說…

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統上周在白宫外宣布達成兩黨協議的9730億基建法案的好消息後，但隨即又屈服民主黨內壓力加上附加條件，遭共和黨反對。左為溫和派共和黨參議員波特。(美聯社)
拜登總統上周在白宫外宣布達成兩黨協議的9730億基建法案的好消息後，但隨即又屈服民主黨內壓力加上附加條件，遭共和黨反對。左為溫和派共和黨參議員波特。(美聯社)

拜登總統29日走訪威斯康辛州時，將對選民說明規模9730億基礎建設法案可望創造的經濟利益，包括促進數百萬個工作機會，以爭取兩黨協商重回軌道；共和黨28日重申，拜登不應該讓民主黨議員透過另一項包裹民主黨立場的法案，綁架已經過兩黨協商的基建法案。

根據白宮官員發布的內部備忘錄，拜登29日談話重點包括，政府將為交通運輸、水源系統及各種服務，做出過去25年以來金額最高的投資，期盼提升經濟成長。

備忘錄中寫道，與十多年前經濟大蕭條期間的基礎建設投資法案相比，拜登基礎建設法案預算總額約為4倍，拜登政府的計畫也是前總統羅斯福1930年代任內推出新政(New Deal)以來，規模最大的基礎建設法案。

備忘錄指出，根據分析，基礎建設法案創造的就業機會當中，高達90%將是沒有大學學力勞工可以從事的工作。備忘錄寫道：「這是重建美國的藍領藍圖。」

美聯社報導，美國就業市場將因此出現明顯的版塊移動，新冠疫情出現之前，出現就業淨成長(net job gains)的絕大多數職缺都需要大學學歷。

民主黨與共和黨籍參議員24日對基礎建設法案達成協議，因為雙方都看好有希望帶動經濟成長；不過，拜登透露希望等候另一套考慮透過預算協調程序(budget reconciliation)通過的民主黨版基礎建設、就業及教育法案，引發共和黨不滿，使得兩黨協商上周一度陷入僵局。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)28入說，拜登希望兩項法案都能在國會通過，拜登也會盡心盡力讓目標得以實現。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)28日說，共和黨國會議員一直基於善意參與跨黨派協商，希望解決國家的基礎建設需要，但拜登不應該讓民主黨國會議員利用另一套獨立存在且基於政黨立場的法案，綁架透過兩黨協商的法案。

麥康諾表示，拜登適當地讓經過兩黨協商的基礎建設法案從規模更大的預算法案當中脫勾。預算法案的通過並不需要共和黨籍國會議員支持。

麥康諾說，拜登應整合參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，「確保他們都會聽從他的領導」。

拜登 民主黨 共和黨

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