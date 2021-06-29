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「川普信徒、國家叛徒」 6弟妹喊話罷免眾議員老哥

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員戈薩。(Getty Images)
共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員戈薩。(Getty Images)

共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)是前總統川普選舉陰謀論最堅強的支持者之一，但戈薩的六個弟弟與妹妹卻一起出面，呼籲罷免戈薩；戈薩的弟弟接受國家廣播公司(NBC)訪問時形容哥哥：「我覺得他是國家的叛徒，我覺得他是家庭的叛徒。雖然他看不明白，但他很可恥，臉都丟光了。」

62歲的戈薩在全家七男三女當中排行老大，但如今有六個弟弟妹妹跳出來呼籲選民支持罷免，更不要讓戈薩連任成功，因為戈薩的想法過於偏激。

戈薩的弟弟、懷俄明州律師大衛‧戈薩(Dave Gosar)接受國家廣播公司訪問時說，戈薩在1月6日國會暴動事件究竟扮演何種角色，應該遭到徹底調查，戈薩對於2020年合法舉行的大選結果持續攻擊、抹黑，應該遭到嚴懲。

大衛‧戈薩說：「我覺得他是國家的叛徒，我覺得他是家庭的叛徒。雖然他看不明白，但他很可恥，臉都丟光了。」

2020年12月，戈薩曾在亞利桑納州首府一場抗議活動上，對川普支持者說道：「一旦我們征服國會山莊，川普就會回來繼續當總統。」

大衛‧戈薩表示，與哥哥的手足關係是在哥哥2010年參選之後開始交惡，因為發現哥哥竟認為前總統歐巴馬不是美國本土出生的公民。他說，維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)造成死傷的種族衝突事件爆發後，家人曾與哥哥懇談。

戈薩的妹妹珍妮佛‧戈薩(Jennifer Gosar)受訪時說，她相信哥哥在國會暴動事件扮演關鍵的角色，但很驚訝哥哥的行為竟然不必承擔後果，沒有被國會剔除。

2018年的選舉中，戈薩的六名弟弟妹妹便曾出面拍攝廣告，為戈薩的民主黨對手背書；戈薩則在推特發文寫道，弟弟妹妹們是滿腹牢騷的反川民主黨員，戈薩的母親接受紐約時報訪問時則支持戈薩。

川普 亞利桑納州 民主黨

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