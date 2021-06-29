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新書爆料：川普曾爆F粗口 大罵前參謀首長聯席會主席

記者顏伶如／綜合報導
又一本爆料新書指，2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際，前總統川普要軍隊鎮壓抗議群眾，但遭參謀首長聯席會議主席密利(右)當面嚴拒，遭川普用F字髒話回罵。(美聯社)
又一本爆料新書指，2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際，前總統川普要軍隊鎮壓抗議群眾，但遭參謀首長聯席會議主席密利(右)當面嚴拒，遭川普用F字髒話回罵。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)白宮記者班德爾(Michael Bender)所寫的爆料新書「坦白講，我們勝選了」(Frankly, We Did Win This Election)中指出，2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際，前總統川普打算援引暴亂法(Insurrection Act)出動軍隊鎮壓抗議群眾，並點名參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)領軍，密利當川普面嚴峻拒絕，卻遭川普用F字髒話，連爆粗口回罵密利。

川普罵密利：「就是要你fXXX負責領軍」

這本訂於7月13日出版的新書寫道，川普曾在一場於白宮戰情室舉行的會議中，誇張渲染抗議行動發暴力情事，並對在座的密利、司法部長巴維理(William Barr)、國防部長艾思博(Mark Esper)等官員提出警告；川普在會中還宣布，指派密利全權負責，出動軍隊對付抗議群眾。

去年全美各地種族嚴重衝突，讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)
去年全美各地種族嚴重衝突，讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)

Axios新聞網站報導，書中指出，密利私下對川普解釋自己的職責角色，說明參謀首長聯席會議主席屬於顧問性質，而非指揮官，但川普沒有採納，還以髒話對密利說：「我就是要你fXXX負責領軍。」

書中寫道，密利高聲回應川普：「我沒有要領軍！」結果換來川普再以粗口回批：「你fXXX不能用這種口氣跟我講話！」

巴維理幫腔：「總統，將軍講的沒錯。」

密利在會中說道：「這間會議室裡都是律師，有沒有人可以跟他說明一下我的法律權限是什麼？」

巴維理出聲說道：「總統，他說的對。將軍講的沒錯。」

去年全美各地種族嚴重衝突，讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)
去年全美各地種族嚴重衝突，讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)

川普裝無辜：「假新聞，我們沒吵架」

「完全是假新聞，從沒發生過這事。」對於Axios報導，川普透過助理發表聲明表示：「我不喜歡密利將軍，可是我從來沒跟他吵過架，整篇報導都是假的。他沒跟我頂嘴過。班德爾從來沒有對我詢問過任何問題，寫的都是假新聞。」

川普在聲明中指出：「如果密利將軍曾經對我咆哮，早被我開除了。」

班德爾則對於Axios網站表示，川普與密利在會議中的唇槍舌劍，獲得多位川普政府高層官員證實，為了寫書曾花數百小時與川普核心幕僚採訪。

密利發言人並未針對Axios網站報導發表評論。

華爾街日報白宮記者班德爾的爆料新書「坦白講，我們勝選了」。(取自亞馬遜網站)
華爾街日報白宮記者班德爾的爆料新書「坦白講，我們勝選了」。(取自亞馬遜網站)

川普 巴維理 白宮

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