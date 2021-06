新書爆料：川普曾爆F粗口 大罵前參謀首長聯席會主席

又一本爆料新書指,2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際,前總統川普要軍隊鎮壓抗議群眾,但遭參謀首長聯席會議主席密利(右)當面嚴拒,遭川普用F字髒話回罵。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)白宮 記者班德爾(Michael Bender)所寫的爆料新書「坦白講,我們勝選了」(Frankly, We Did Win This Election)中指出,2020年夏季全美各地種族抗議衝突頻傳之際,前總統川普 打算援引暴亂法(Insurrection Act)出動軍隊鎮壓抗議群眾,並點名參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)領軍,密利當川普面嚴峻拒絕,卻遭川普用F字髒話,連爆粗口回罵密利。

川普罵密利:「就是要你fXXX負責領軍」

這本訂於7月13日出版的新書寫道,川普曾在一場於白宮戰情室舉行的會議中,誇張渲染抗議行動發暴力情事,並對在座的密利、司法部長巴維理 (William Barr)、國防部長艾思博(Mark Esper)等官員提出警告;川普在會中還宣布,指派密利全權負責,出動軍隊對付抗議群眾。

去年全美各地種族嚴重衝突,讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)

Axios新聞網站報導,書中指出,密利私下對川普解釋自己的職責角色,說明參謀首長聯席會議主席屬於顧問性質,而非指揮官,但川普沒有採納,還以髒話對密利說:「我就是要你fXXX負責領軍。」

書中寫道,密利高聲回應川普:「我沒有要領軍!」結果換來川普再以粗口回批:「你fXXX不能用這種口氣跟我講話!」

巴維理幫腔:「總統,將軍講的沒錯。」

密利在會中說道:「這間會議室裡都是律師,有沒有人可以跟他說明一下我的法律權限是什麼?」

巴維理出聲說道:「總統,他說的對。將軍講的沒錯。」

去年全美各地種族嚴重衝突,讓川普總統狼狽不堪。(Getty Images)

川普裝無辜:「假新聞,我們沒吵架」

「完全是假新聞,從沒發生過這事。」對於Axios報導,川普透過助理發表聲明表示:「我不喜歡密利將軍,可是我從來沒跟他吵過架,整篇報導都是假的。他沒跟我頂嘴過。班德爾從來沒有對我詢問過任何問題,寫的都是假新聞。」

川普在聲明中指出:「如果密利將軍曾經對我咆哮,早被我開除了。」

班德爾則對於Axios網站表示,川普與密利在會議中的唇槍舌劍,獲得多位川普政府高層官員證實,為了寫書曾花數百小時與川普核心幕僚採訪。

密利發言人並未針對Axios網站報導發表評論。