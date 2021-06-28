我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

染新冠後喪失嗅覺 研究：96%約1年後會恢復

編譯林梅婕／綜合27日電
一項最新研究證實大多感染新冠肺炎、在康復後失去嗅覺的民眾，經過一年的時間嗅覺會逐漸自然恢復。(美聯社)
一項最新研究證實大多感染新冠肺炎、在康復後失去嗅覺的民眾，經過一年的時間嗅覺會逐漸自然恢復。(美聯社)

根據美國醫學會雜誌 (JAMA)最新刊登的一篇報告，一項最新研究證實大多感染新冠肺炎、在康復後失去嗅覺的民眾，經過一年的時間嗅覺會逐漸自然恢復。

該研究針對97名確診感染新冠肺炎後，出現急性嗅覺功能喪失長達七天以上的患者，觀察他們在染疫到康復這段期間的病症，直到他們恢復嗅覺為止。

研究人員發現，有45.1%的人在四個月時表示嗅覺的功能已經完全恢復正常，但52.9%的人表示只恢復部分嗅覺，2%的人則聲稱完全沒有任何改善。

為了能加以精確地描述患者們嗅覺失靈的程度，科學家們進行更多加強客觀性的測試後，發現其實有84.3%的人嗅覺已經完全恢復正常，其中70%的人自認為他們的嗅覺只恢復部分功能；不過最後仍有八名患者還是得持續接受監測。

經過八個月後，研究人員發現，這97名患者中高達96.1%的人嗅覺已完全恢復；僅兩人在染疫後將近一年的時間，還處於嗅覺惡化或低血壓的狀態。

研究人員也補充，病患自行評估和相對客觀的檢測結果經過比較之後出現極大的差異；但科學家們強調，兩項評估都具有同等的反饋價值。

「受新冠肺炎影響造成的嗅覺喪失問題，經過將近一年的研究獲得非常良好的進展，他們幾乎完全康復。」研究作者寫道：「隨著臨床醫師管理的確診者綜合數據愈來愈多後，更需要利用長期研究的數據進行預測和諮詢。」

新冠肺炎 美國 檢測

上一則

邁阿密樓塌╱周邊各地區引以為鑑 公寓全面健檢

下一則

32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准

延伸閱讀

染新冠喪失嗅覺… 研究：96%花1年恢復

染新冠喪失嗅覺… 研究：96%花1年恢復
邁阿密塌樓／回佛州參加葬禮 失蹤者遇劫恐成主角

邁阿密塌樓／回佛州參加葬禮 失蹤者遇劫恐成主角
5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說

5500萬「中間派」還沒打疫苗 拜登政府急遊說
阿湯哥確診？ 「不可能任務7」又停工

阿湯哥確診？ 「不可能任務7」又停工

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免