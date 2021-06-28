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32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准

編譯柯立偉／綜合27日電
專家呼籲聯邦食品暨藥物管理局盡速給疫苗「完整」授權，讓疫苗正式上市，鼓勵民眾盡速施打。(美聯社)
專家呼籲聯邦食品暨藥物管理局盡速給疫苗「完整」授權，讓疫苗正式上市，鼓勵民眾盡速施打。(美聯社)

隨著疫苗普及率上升，各地疫情狀況已有所趨緩。然而正因如此，許多尚未接種疫苗的民眾對於疫苗的態度轉趨觀望。為此，專家呼籲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)盡速給疫苗「完整」授權，讓疫苗正式上市，鼓勵民眾盡速施打。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)5月針對未施打疫苗民眾所做的調查報告顯示，約有32%民眾尚未接種的原因，是出於對「緊急授權」的不信任。這些民眾認為「緊急授權」就是在暗示這款疫苗仍是實驗性的，因此除非獲得FDA的完整許可，否則仍不考慮接種。

為此，輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)兩間製藥公司分別在5月7日與6月1日向FDA正式提交完整授權的申請，希望盡速獲得核准，但截至目前為止FDA都尚未有進一步動作。兩間製藥公司均表示，面對Delta變種病毒來勢洶洶，若不進一步提高接種率，下一波疫情難免，既然仍有民眾對緊急授權心存疑慮，那麼敦促FDA盡速核准核准或許可以提升民眾接種意願。

約翰霍普金斯健康安全中心研究員格朗弗(Gigi Gronvall)說：「雖然不應該對FDA施加政治壓力，但只要通過完整授權，必能進一步提升接種率，所以我真的很想知道讓FDA猶豫不發完整授權的理由是什麼。」

但也有專家為FDA緩頰，表示核准疫苗的審查必須非常謹慎，不容半點差錯。喬治城大學公衛教授、前FDA首席科學家古德曼(Jesse Goodman)表示：「FDA動作已很快了，但再快都必須要審慎評估製藥廠提交的每一份報告，否則會造成反效果，預計要三至四個月才能正式批准。」

拜登總統24日至北卡羅來納州時，也談到對於疫苗完整授權的看法，但他並沒有要求FDA儘速通過審查，只說：「我相信只要FDA通過疫苗完整許可，就可以提升接種率，但FDA的審查需要時間。」

FDA 疫苗 疫情

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