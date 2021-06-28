免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

全美約1000萬人因藥物或疾病等原因導致免疫功能低下，疫苗不見得能夠保護他們免於新冠病毒的威脅。（美聯社）

新冠肺炎疫苗 對於大部分人來說具有良好的保護力，然而在全美有大約1000萬人因藥物或疾病等原因導致免疫功能低下，對於這些人來說，疫苗不見得能夠保護他們免於新冠病毒的威脅。專家說免疫力 功能低下的族群比起移植病患能得到更好的保護力，疫苗對他們來說似乎同樣安全，而大部分接種後有得到部分保護力，至於保護程度為何目前還未知。

奈丁貝克(Michele Nadeem-Baker)患有慢性淋巴細胞性白血病，她已接種兩劑莫德納疫苗，但她確定她並沒有對抗新冠病毒的保護力，「這對我們來說還未結束。」，對她來說現在的生活仍還跟疫情最嚴峻的時期相似，她總是戴著口罩 ，避免前往人多的地方。

紐約的蒙特哥馬利(Robert Montgomery)是一名移植外科醫師，他本身也接受過移植手術，而防止移植器官產生排斥反應的藥物也會令病患無法產生抗體，約翰霍普金斯大學近來的一項研究發現只有17%曾接受移植的患者在接種第一劑疫苗後產生抗體，35%在接種第二劑後擁有抗體；蒙特哥馬利參與臨床試驗接種第三劑疫苗，這方法對他來說可行，他在接種第三劑疫苗後終於產生抗體。

在臨床試驗結果出來之前，約翰霍普金斯大學醫療中心的席格夫(Dorry Segev)醫師告訴他的移植手術病患去接種疫苗，但接種後仍要繼續遵循防疫措施，戴口罩並維持社交安全距離；席格夫正在研究第三劑的效果，希望能為移植病患帶來好消息，他期望就算移植病患無法產生抗體，但仍能有一些保護力，然而有些接種完疫苗的移植病患仍感染新冠肺炎，「這情況在一般人中幾乎沒聽過，移植患者接種後染疫的比率遠高得多。」

麻省總醫院傳染病專家甘地醫師表示為了確保他們安全，免疫力低的族群應該建立一道防護牆，接種疫苗並確保周圍的人也已接種疫苗。

多發性骨髓瘤專科醫師帕瑞克(Samir Parekh)表示免疫力低的病人應該與醫師討論，並使用準確的抗體測試來辨別他們是否有特殊風險。