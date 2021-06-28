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1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

美5500萬人「中間派」還未打疫苗 拜登政府急遊說

記者顏伶如／綜合報導
變種病毒肆虐，拜登總統原本7月4日接種七成的目標難以達成，遇到挑戰，決定要對550萬流動人口展開優先接種措施，派出官員到各州宣導。(Getty Images)
變種病毒肆虐，拜登總統原本7月4日接種七成的目標難以達成，遇到挑戰，決定要對550萬流動人口展開優先接種措施，派出官員到各州宣導。(Getty Images)

拜登總統希望7月4日獨立紀念日來臨之際70%全美成年人接種新冠疫苗的目標恐難如願，但由於Delta變種病毒肆虐，包括拜登伉儷在內等高層官員分別走訪全國各地為施打疫苗持續宣導，在特定市場推出呼籲民眾踴躍打疫苗的廣告，並透過社區團體說服不願打疫苗的民眾改變心意。

美聯社報導分析，拜登政府最近推出的疫苗宣導，風格類似競選廣告，利用數據分析找出希望拉攏的目標族群，不同之處則是宣傳內容並非政治理念，而是公共健康。

報導指出，數據分析夠鎖定的族群，是公共衛生專家口中形容「可被說動的中間派」(movable middle)，也就是大約5500萬還沒打疫苗的成年人。根據專家評估，這些年齡大多在30歲以下民眾，非常有機會被說服。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)指出：「我們不只是成立大規模疫苗接種站而已，而是會有挨家挨戶的拜訪，還有行動診所。我們將在教堂、家長教師聯誼會(PTA)、髮廊以及超市等地，為民眾接種疫苗。」

變種病毒肆虐，拜登政府遇到挑戰，決定要對550萬流動人口展開優先接種措施，派出官...
變種病毒肆虐，拜登政府遇到挑戰，決定要對550萬流動人口展開優先接種措施，派出官員到各州宣導。(美聯社)

根據抽樣調查，如今全美染疫案例當中，每五例大約就有一例為Delta變種病毒。傳染力增強甚多的Delta變種病毒，在西部山區以及核心地帶各州(heartland states)迅速傳播，不少年輕人及未打疫苗民眾因此受到感染。

拜登24日視察北卡羅來納州洛麗(Raleigh)的一處行動接種站，第一夫人吉兒‧拜登當天則前往佛州奇士美(Kissimmee)得來速(drive-thru)疫苗接種站慰問民眾。副總統賀錦麗的夫婿任德龍(Doug Emhoff)為了宣導打疫苗，到目前為止共計前往約19州訪問。

來源：Face the Nation

阿州州長：未接種者住院率升

阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)27日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時說，阿州未接種民眾染疫住院率有升高跡象，已接種率疫苗的民眾染疫住院率則趨緩。

共和黨籍的阿肯色州長哈欽森。(美聯社)
共和黨籍的阿肯色州長哈欽森。(美聯社)

在全美各州當中，阿肯色州的疫苗接種率排名在最低幾州當中。賀勤森說，為了鼓勵民眾接種疫苗而推出的各種獎勵，在阿州效用並不大。他說，民眾對於獲得緊急使用授權的新冠疫苗仍然存疑，某些民眾希望等到疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)正式核准才接種。

疫苗 拜登 變種病毒

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