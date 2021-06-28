阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

新冠Delta變種病毒株傳染力強，傳染病學者就警告，在全美爆發大流行前還有一個月時間準備；世界衛生組織(WHO)也警告為防範Delta病毒，接種疫苗 後仍必須戴口罩和保持社交距離，不過聯邦疾病防治中心(CDC )尚未對此調整防疫 指南。

來源：ANC 24/7

CDC表示，目前Delta變種病毒占全美新確診案例至少20%，更預計在未來幾周，成為最普遍的病毒株。傳染病學者丁亮(Eric Liang Feigl-Ding)表示：「美國在Delta大爆發前，只有一個月的時間採取行動，將傳染減慢，盡可能完成接種。但若CDC不盡快有所做為，我們可能剩不到一個月的時間。」

白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)也說：「在撲滅新冠疫情上，Delta變種現在已是美國最大的威脅。但好消息是，我們的疫苗能發揮防護力，善加運用各種方式就能阻止疫情蔓延。」現在全美約有1億7800萬名成人至少接種一劑疫苗，占18歲以上人口的68.9%。

來源：TODAY

目前Delta變種病毒肆虐中西部與西部山區，許多年輕人與未接種的民眾遭到感染。感染Delta病毒最嚴重的地區為密蘇里州，上周四官員透露，占了近一半的新確診案例。

Delta病毒傳染力較其他病毒株強，更因帶有兩種突變被稱為「雙重變種」。因此上周CDC在分類上，將它升級至「高關注變異株」(variant of concern)。 WHO表示為防範Delta病毒，完成接種的民眾仍須戴口罩和維持社交距離，但CDC仍未更新防疫指南。

WHO助理秘書長席馬歐(Mariangela Simao)表示：「光接種疫苗無法阻止社區傳染。各位需要持續戴上口罩，待在空氣流通的空間，注意手部清潔，維持社交距離，避免群聚。當社區傳染爆發，就算你已接種疫苗，防疫措施還是非常重要。」

全美必須採取更積極的疫苗接種行動，否則一個月內會再爆發新一波疫情。圖為舊金山市的疫苗接種站，舊金山市府規定市府工作人員一律要接種疫苗。(美聯社)

不過CDC目前的防疫指南，仍是除大眾交通工具外，室內和室外不須戴口罩，與WHO建議有所出入。

WHO官員表示，Delta變種是傳染速度最快的病毒株，容易感染健康狀況不佳的人，特別是在接種率低的地區。許多感染Delta的病患，需要較多氧氣供應以及特別照護。