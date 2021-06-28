報復美軍遇襲 拜登下令轟炸伊拉克敘利亞邊境

國防部表示， 27日空襲任務由美空軍F-15和F-16戰機進行的。圖為F-15日前在伊拉克上空巡邏。(Getty Images)

國防部指出，美軍在拜登 總統命令下，27日空襲伊拉克與敘利亞交界邊境，空襲目標是真主黨旅(Hezbollah)和薩義德烈士營(Kataib Sayyid al-Shuhada)等獲伊朗 支持的民兵組織所使用的設施。國防部發言人柯比(John Kirby)說，民兵組織先前從這些設施出動無人機，攻擊派駐伊拉克境內的美軍設施及美國 人員。

拜登27日晚間結束在大衛營(Camp David)過周末返回白宮時，並未答覆在白宮南草坪守候媒體有關這波空襲的問題，僅說：「明天我再跟大家說。」

拜登總統27日下令轟炸在伊拉克及敘利亞的軍事設施及軍火庫。圖為拜登總統夫婦27日下午自外地飛回白宮。(美聯社)

柯比表示，美軍27日鎖定目標包括三座軍事行動設施與一座軍火庫，其中兩處位於敘利亞境內，一處則在伊拉克。他表示，這波空襲屬於美軍的「防衛行動」，旨在回應伊朗支持民兵團體的攻擊。

柯比發表聲明說，美國採取必要、適當且經過慎重考量的行動，目的在於控風險，「同時也傳遞明確且毫不含糊威懾訊息」。

這波行動是拜登政府上任迄今，第二次對中東地區發動空襲。今年2月，美國對靠近伊拉克邊境的敘利亞境內軍事設施展開空襲。美軍表示，軍事設施是伊朗支持民兵的活動據點。

今年2月間，駐伊拉克美軍與其他盟軍部隊遭遇火箭攻擊，一名民間包商因此喪生，多名美軍受傷。五角大廈表示，美軍後來在2月間展開的空襲行動，便是報復手段。

當時拜登曾說，伊朗應該把他下令美軍空襲敘利亞的決定視為一記警告，伊朗支持威脅美國利益及美國人員的民兵組織，一定會付出代價。

柯比27日說，拜登已經清楚表明一定會採取行動保護美國人員，由於伊朗支持民兵組織持續針對美國在伊拉克境內利益頻頻挑釁，「總統因此下令採取進一步軍事行動，以中斷並遏止類似攻擊」。

柯比表示，美國根據國際法行使防衛權利，這波空襲不但是解決威脅的必要手段，在規模方面也有適度限制。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)27日發表聲明說，美軍空襲看來是受到嚴重且特定威脅之後，做出具有針對性且比例對等的回應，「保護悍衛自由的國軍英雄是神聖不可侵犯的優先要務」。

拜登政府今年2月對敘利亞發動空襲時，部分國會議員批評拜登軍事行動並未獲得國會授權。白宮則表示，拜登下令空襲是根據憲法第二條(Article II)規定以及聯合國憲章。