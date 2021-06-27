布林肯訪教廷 將聚焦人權與氣候變遷

美國國務卿布林肯。Getty Images

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）28日造訪台灣唯一歐洲友邦梵蒂岡，會晤教宗、教廷外長蓋拉格（Paul Gallagher）。除了表定的人權、氣候變遷 議題外，雙方是否觸及去年獲續約的梵中主教任命協議，受到關注。

美國國務卿布林肯22日展開歐洲出訪行程，在結束德國、法國訪問後，今天抵達義大利。他明天將前往梵蒂岡，與教宗方濟各（Pope Francis）、教廷外長蓋拉格會面，談論美梵如何合作因應氣候變遷，並在世界各地促進和平與人權。

這是布林肯1月底上任以來，首次訪問教廷。美國國務院 今天發布美梵關係事實清單，列出雙方關注的3大重點領域，包含因應氣候變遷，促進人權與對抗人口販運。

國務院指出，教宗長期在因應氣候變遷的迫切任務上展現領導力，敦促政治領導人與公民社會照顧環境。美梵正合作努力提升各國應對氣候危機的整體企圖心，包括提高並落實溫室氣體減排目標。

在中國踐踏香港、新疆人權引發國際關注之際，國務院表示，保護人權是美國重點優先工作，教廷也長期在全球擔任人類尊嚴擁護者的角色，「美國期待與梵蒂岡在這議題上合作」。國務院也強調，教廷長年促進宗教信仰自由，包括透過跨宗教對話等。

此外，國務院指出，美國也盼與梵蒂岡合作對抗人口販運。人口販運對國際和平與安全是個威脅，人口販子損害法治、侵害人類尊嚴，剝奪婦女、孩童與他人人身自由。

由於去年時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）罕見公開反對梵中協議延續，重話奉勸教廷不要「危及自身道德權威」，美梵關係急凍。蓬佩奧去年9月訪問教廷，教宗也以避免影響美國大選為由拒見。令人好奇布林肯此次訪問教廷，是否會提及敏感的梵中協議。

不過，國務院負責歐洲與歐亞事務的代理助卿瑞克（Philip Reeker）本月21日在一場媒體簡報上，被問到總統拜登（Joe Biden）政府是否在梵中協議上有立場時，並未正面回應。