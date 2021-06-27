疫後佛州郵輪「名人愛極號」首出港 全船99%已打疫苗

停泊在佛州大沼澤地港的郵輪「名人愛極號」26日經過疫檢，疫後首次順利出航。(美聯社)

經過15個月的漫長禁令，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所稱「佛州 經濟骨幹」的郵輪 業總算得以重新啟航；美東時間26日晚上6時，皇家 加勒比(Royal Caribbean)郵輪公司旗下的名人愛極號(Celebrity Edge)自佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)港口出發，雖然只搭載1100名旅客，約為疫前容客量的40%，但船上99%的乘客均已接種疫苗，高於聯邦疾病防治中心(CDC)所要求的95%。

來源：Yahoo Finance

船上機組員對於暌違近一年半終於得以重新上班感到非常興奮，在旅客報到大廳的牆上投影「今天就是改天，歡迎回船」的字樣。

愛極號船長、也是美國郵輪史上第一位女性船長凱特．麥庫(Kate McCue)說：「在看到組員迎賓時，真的可以感受到他們對工作的熱情。我從來沒有在哪個機組團隊中，看到組員對『上班』這件事這麼有活力。」

而為了慶祝郵輪復航，皇家加勒比郵輪公司執行長法恩(Richard Fain)也親自到港送行；他接受媒體訪問時說：「我今天登船時非常感動、非常驕傲，總算讓這艘美麗的郵輪重新航行。」

除了機組員外，旅客同樣感到雀躍無比；一名28歲的遊客伊莉莎白．羅斯納(Elizabeth Rosner)說：「我不曉得用什麼詞來表達我現在激動的心情，能夠成為歷史性首航的乘客，真的讓我感到非常開心。」

退休的銀髮族26日開心登上停泊在佛州大沼澤地港的郵輪「名人愛極號」，26經過疫檢，這是疫後第一艘自美國港口順利出航的郵輪。(美聯社)

名人愛極號2018年12月建成，當月即下水航行，根據皇家加勒比公司表示，這艘郵輪造價10億元，內含SPA及多種娛樂設施，還提供許多不同等級的套房供旅客選擇。

此趟航行預計七天，中途將停泊墨西哥哥斯大馬雅(Costa Maya)及卡素摩爾島(Cozumel)，終點為巴哈馬的納蘇(Nassau)。