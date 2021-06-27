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美25歲以下有20%尼特族 「疫」外不工作 也不上學

編譯柯立偉／綜合26日電
全美現有約五分之一的25歲以下成年人為「尼特族」。（示意圖／取材自pixabay）
全美現有約五分之一的25歲以下成年人為「尼特族」。（示意圖／取材自pixabay）

根據經濟與政策研究中心(CEPR)近日公布的一項報告，全美現有約五分之一的25歲以下成年人為「尼特族」(NEET)，也就是沒有上學、就業或參加職業訓練的青年(Not in Education, Employment, Training)。

報告統計，光是今年的1至3月，全美就有380萬位20至24歲的青年被歸類為尼特族。比起去年同一時期的306萬人增加74萬，增幅達24%，但比起去年高峰，此一數字略有趨緩。

報告指出，尼特族比例上升與去年疫情爆發後許多人因學校關閉而延後開學，以及失去工作有關。今年年初因為各大學漸漸重開，未就學的尼特族比例稍有下降，1至3月的尼特族主要是未就業或職業訓練者；比起去年6月的10.7%的失業率高峰，現在25歲以下青年的失業率已降至10.1%。

25歲以下的勞動人口是一個國家最精華的年齡段，倘若這個年齡段的失業率過高，將會直接衝擊經濟前景；一來是因為這些年輕人無法透過工作探索自己有興趣的職涯，將來等年紀稍長時可能被迫從事與自己興趣不符合的工作；二來是因為這群年輕人沒有工作勢必會為社會動盪埋下種子。

因此，報告作者席蘭．卡卡特(Simran Kalkat)就說：「經濟復甦力道必須要讓這群年輕人有能力探索職涯，改善他們對自己未來能在勞動市場扮演什麼樣角色的願景。」

尼特族的比率除了反映青年就業前景欠佳外，在全美也反映出種族不平等的社會現實；疫情爆發前的2020年1至3月，被歸類為尼特族的非裔青年約20.9%，但今年年初的非裔尼特族已增長至25%，比起西裔的20%和白人的16%高出不少。

就業 疫情 非裔

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