我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

別跟生意過不去…全美僅夏威夷 強制看疫苗接種證明

編譯洪毅／綜合26日電
截至本月，只有夏威夷州強制執行類似「疫苗護照」的政策。圖為疫苗接種站。(Getty Images)
截至本月，只有夏威夷州強制執行類似「疫苗護照」的政策。圖為疫苗接種站。(Getty Images)

新冠疫苗接種展開後，聯邦疾病防治中心(CDC)就有無接種疫苗發布不同的防疫措施指引；不過截至本月，只有一個州有強制性的接種證明、三個州則是依其意願提供證明，而且許多在這三個州經營的業者或商家根本不敢向客人索要證明，畢竟當前無人想跟生意過不去。

截至本月，只有夏威夷州強制執行類似「疫苗護照」的政策；加州、路易斯安納、紐約等州提供數位接種證明，但非強制，依民眾意願而自行申請，這些州也沒有立法要求公私部門向民眾索要證明；另有18個州禁止此舉。

就算是提供接種證明的地方，民眾申請的意願通常也不高，例如路易斯安納州提供在數位駕照上註記已接種疫苗的服務，但是申請民眾只有10萬5000人，占使用數位駕照民眾的14%；紐約州申請該州數位證明的民眾，也只占已接種民眾的20%。

在紐約州，雖然如麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)等大型場所辦的活動需要接種證明，但許多業者根本不願向客人索要證明。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)就說，如果今天來了四個人，有二個人沒有證明，「在當前中小企業慘澹經營的時候，你要把它們倆趕出去嗎？」

連鎖餐廳City Winery執行長朵夫(Michael Dorf)也說，在紐約的旗艦餐廳須出示證明，大多數客人出示的也不是紐約州的數位證明，而是非正式證明的疫苗卡；事實上，如果此政策在亞特蘭大、納許維爾等地的分店施行，那些地方的餐廳將失去客人。

草擬路易斯安納州數位駕照可註記接種證明法案的眾議會議員詹姆斯(Ted James)也說，他唯一一次需要出示此證明，是在內華達州的時候，為了搭Uber不戴口罩而出示，在路州則從未被要求過；詹姆斯說，他曾經認為，沒有證明將寸步難行，但現在看來將不是如此。

透過接種證明，可有效採取應對措施，避免疫情群聚大爆發，但隱私問題也引發民眾疑慮；在這樣的背景下，蘋果(Apple)等業者正在開發數位證明，讓已接種民眾只拿到可用作證明的QR碼，而QR碼將無法取得任何其他個人資訊。

紐約州 疫苗 駕照

上一則

美25歲以下有20%尼特族 「疫」外不工作 也不上學

下一則

邁阿密塌樓╱危機在眼前 如何逃生？如何求生？

延伸閱讀

地鐵站暴打華男 非裔嫌僅控攻擊

地鐵站暴打華男 非裔嫌僅控攻擊
NBA／皮朋批不打團隊戰 杜蘭特嗆：你連最後一擊都無法

NBA／皮朋批不打團隊戰 杜蘭特嗆：你連最後一擊都無法
NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法

NBA／皮朋批不如詹姆斯 杜蘭特：你連最後一擊都無法
NBA／傳詹姆斯邀柯瑞當湖人 勇士老闆：我不擔心

NBA／傳詹姆斯邀柯瑞當湖人 勇士老闆：我不擔心

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？