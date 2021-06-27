別跟生意過不去…全美僅夏威夷 強制看疫苗接種證明

截至本月，只有夏威夷州強制執行類似「疫苗護照」的政策。圖為疫苗接種站。(Getty Images)

新冠疫苗 接種展開後，聯邦疾病防治中心(CDC)就有無接種疫苗發布不同的防疫措施指引；不過截至本月，只有一個州有強制性的接種證明、三個州則是依其意願提供證明，而且許多在這三個州經營的業者或商家根本不敢向客人索要證明，畢竟當前無人想跟生意過不去。

截至本月，只有夏威夷州強制執行類似「疫苗護照」的政策；加州、路易斯安納、紐約等州提供數位接種證明，但非強制，依民眾意願而自行申請，這些州也沒有立法要求公私部門向民眾索要證明；另有18個州禁止此舉。

就算是提供接種證明的地方，民眾申請的意願通常也不高，例如路易斯安納州提供在數位駕照 上註記已接種疫苗的服務，但是申請民眾只有10萬5000人，占使用數位駕照民眾的14%；紐約州 申請該州數位證明的民眾，也只占已接種民眾的20%。

在紐約州，雖然如麥迪遜花園廣場(Madison Square Garden)等大型場所辦的活動需要接種證明，但許多業者根本不願向客人索要證明。

紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行長里吉(Andrew Rigie)就說，如果今天來了四個人，有二個人沒有證明，「在當前中小企業慘澹經營的時候，你要把它們倆趕出去嗎？」

連鎖餐廳City Winery執行長朵夫(Michael Dorf)也說，在紐約的旗艦餐廳須出示證明，大多數客人出示的也不是紐約州的數位證明，而是非正式證明的疫苗卡；事實上，如果此政策在亞特蘭大、納許維爾等地的分店施行，那些地方的餐廳將失去客人。

草擬路易斯安納州數位駕照可註記接種證明法案的眾議會議員詹姆斯(Ted James)也說，他唯一一次需要出示此證明，是在內華達州的時候，為了搭Uber不戴口罩而出示，在路州則從未被要求過；詹姆斯說，他曾經認為，沒有證明將寸步難行，但現在看來將不是如此。

透過接種證明，可有效採取應對措施，避免疫情群聚大爆發，但隱私問題也引發民眾疑慮；在這樣的背景下，蘋果(Apple)等業者正在開發數位證明，讓已接種民眾只拿到可用作證明的QR碼，而QR碼將無法取得任何其他個人資訊。