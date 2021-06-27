接種輝瑞、莫德納有「心肌炎」風險 FDA加註警語

圖左起為輝瑞疫苗、莫德納疫苗 。FDA提醒有少量病例顯示年輕人接種輝瑞及莫德納疫苗後，出現心肌炎等風險，但不會致命。(美聯社)

聯邦食品藥物管理局(FDA )25日發布警告，指莫德納(Moderna) 和輝瑞(Pfizer-BioNTech) 疫苗 可能有導致年輕人心肌炎及心包膜炎風險，並在兩款疫苗說明書上新增該項警告；但專家也強調，疫苗好處多多，比起接種引發心肌炎的風險，染上新冠肺炎危害更大。

FDA表示，聯邦疾病防治中心(CDC )在接種完3億劑兩款疫苗後，收到大約1200件報告，指出接種民眾出現心肌炎或心包膜炎；CDC已證實其約300例，患者很多是甫成年人及青少年。

但兒科心臟病學家奧斯特(Matthew Oster)向疫苗接種諮詢委員會(ACIP)表示，患者沒有生命危險，同時康復得很快。

FDA指出，疫苗接種諮詢委員會23日會議後決定新加副作用警告；警告稱，接種疫苗後的不良反應報告顯示心肌炎及心包膜炎的風險增加，尤其是在施打第二劑之後，FDA建議民眾接種疫苗後若出現「胸痛、呼吸急促、心跳加速」等情形應盡快就醫。

來源：Reuters

提交給ACIP的更新數據發現，有些人接種莫德納或輝瑞疫苗第二劑幾天後出現心肌炎症狀，案例多為12歲到39歲的男性，其中許多例出現在以色列，大部分案例的症狀輕微，胸痛為最常見的症狀，接種疫苗與兩類罕見心臟毛病「可能有關」。

通報案例多為年輕男性

CDC疫苗安全官員指出，截至11日前，全美約有3億劑mRNA疫苗施打完畢，其中有1226例心肌炎案例通報，其中有267例在施打第一劑後出現症狀，827例在施打第二劑後出現症狀，132例並未通報施打第幾劑後出現症狀；心肌炎通報案例多為年輕男性及青少年，多數病患病情能快速痊癒。

ACIP同意，mRNA新冠疫苗可能與罕見的青少年及年輕男性心臟發炎案例有關，不過幾乎所有的案例都能透過輕微治療痊癒，且復元迅速，疫苗顧問專家表示接種疫苗的好處大於其所帶來的風險。

全美接種人數在26日達到3.22億劑程度，但仍有待努力。官方呼籲儘快打第二劑，以抗疫毒。圖為第一夫人吉兒24日在佛州推擴疫苗接種。(Getty Images)

CDC、衛生部及15個國內知名公衛組織集會後發表聯合聲明，強烈建議12歲以上的人接種疫苗，「尤其是令人擔憂的Delta變異病毒漸漸增加，更容易影響到年輕人，未接種疫苗的風險遠大於任何罕見的疫苗副作用。」

FDA在聲明中說：「本次會議提呈的數據，強化FDA修改情況說明書的決心，並進一步告知副作用。」，FDA 也提到與CDC一同監測不良反應報告，未來會繼續跟進以評估長期結果。