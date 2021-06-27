我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

接種輝瑞、莫德納有「心肌炎」風險 FDA加註警語

編譯徐薏茹／綜合26日電
圖左起為輝瑞疫苗、莫德納疫苗 。FDA提醒有少量病例顯示年輕人接種輝瑞及莫德納疫苗後，出現心肌炎等風險，但不會致命。(美聯社)
圖左起為輝瑞疫苗、莫德納疫苗 。FDA提醒有少量病例顯示年輕人接種輝瑞及莫德納疫苗後，出現心肌炎等風險，但不會致命。(美聯社)

聯邦食品藥物管理局(FDA)25日發布警告，指莫德納(Moderna) 和輝瑞(Pfizer-BioNTech) 疫苗可能有導致年輕人心肌炎及心包膜炎風險，並在兩款疫苗說明書上新增該項警告；但專家也強調，疫苗好處多多，比起接種引發心肌炎的風險，染上新冠肺炎危害更大。

FDA表示，聯邦疾病防治中心(CDC)在接種完3億劑兩款疫苗後，收到大約1200件報告，指出接種民眾出現心肌炎或心包膜炎；CDC已證實其約300例，患者很多是甫成年人及青少年。

但兒科心臟病學家奧斯特(Matthew Oster)向疫苗接種諮詢委員會(ACIP)表示，患者沒有生命危險，同時康復得很快。

FDA指出，疫苗接種諮詢委員會23日會議後決定新加副作用警告；警告稱，接種疫苗後的不良反應報告顯示心肌炎及心包膜炎的風險增加，尤其是在施打第二劑之後，FDA建議民眾接種疫苗後若出現「胸痛、呼吸急促、心跳加速」等情形應盡快就醫。

來源：Reuters

提交給ACIP的更新數據發現，有些人接種莫德納或輝瑞疫苗第二劑幾天後出現心肌炎症狀，案例多為12歲到39歲的男性，其中許多例出現在以色列，大部分案例的症狀輕微，胸痛為最常見的症狀，接種疫苗與兩類罕見心臟毛病「可能有關」。

通報案例多為年輕男性

CDC疫苗安全官員指出，截至11日前，全美約有3億劑mRNA疫苗施打完畢，其中有1226例心肌炎案例通報，其中有267例在施打第一劑後出現症狀，827例在施打第二劑後出現症狀，132例並未通報施打第幾劑後出現症狀；心肌炎通報案例多為年輕男性及青少年，多數病患病情能快速痊癒。

ACIP同意，mRNA新冠疫苗可能與罕見的青少年及年輕男性心臟發炎案例有關，不過幾乎所有的案例都能透過輕微治療痊癒，且復元迅速，疫苗顧問專家表示接種疫苗的好處大於其所帶來的風險。

全美接種人數在26日達到3.22億劑程度，但仍有待努力。官方呼籲儘快打第二劑，以...
全美接種人數在26日達到3.22億劑程度，但仍有待努力。官方呼籲儘快打第二劑，以抗疫毒。圖為第一夫人吉兒24日在佛州推擴疫苗接種。(Getty Images)

CDC、衛生部及15個國內知名公衛組織集會後發表聯合聲明，強烈建議12歲以上的人接種疫苗，「尤其是令人擔憂的Delta變異病毒漸漸增加，更容易影響到年輕人，未接種疫苗的風險遠大於任何罕見的疫苗副作用。」

FDA在聲明中說：「本次會議提呈的數據，強化FDA修改情況說明書的決心，並進一步告知副作用。」，FDA 也提到與CDC一同監測不良反應報告，未來會繼續跟進以評估長期結果。

疫苗 FDA CDC

上一則

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

下一則

邁阿密塌樓╱3年前就有大量裂痕 才要整修就倒了

延伸閱讀

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者
抗擊疫情 我們可以做

抗擊疫情 我們可以做
Delta變種擴散 專家籲接種嬌生者應打補強針

Delta變種擴散 專家籲接種嬌生者應打補強針
台政院等8天才與永齡台積簽疫苗文件 挨批拖延

台政院等8天才與永齡台積簽疫苗文件 挨批拖延

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？