Delta變種擴散迅速 專家呼籲 接種單劑嬌生者應打第2劑

Delta病毒來勢汹汹，已成為全球新一波疫情的主要傳染新冠病毒。只打單劑的嬌生表示，考慮為已受種者再打補強針。(美聯社)

因應Delta新冠病毒變種毒株迅速擴散，傳染病專家呼籲已接種輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗 者，一定要按時接種第二劑疫苗；接種嬌生 (Johnson & Johnson)單劑式疫苗者，要諮詢醫師意見考慮接種補強針。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據顯示，截至26日，全美疫苗接種總數已突破3億多劑；已有1億7887萬3816人至少接種一劑疫苗，相當於53.9%的美國 人；45.8%國民、1億5218萬4243人完成接種。

考量世界各地的疫情發展狀況，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)警告，Delta毒株很快會成為美國的主流病原體。

儘管目前還沒有已發表的研究數據，但各國疫苗接種情況和英國初步研究顯示，兩劑式的輝瑞／BioNTech、莫德納或阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，對抗Delta毒株的效能，會比單劑式疫苗效果好。

●白宮抗疫專家：單劑疫苗 保護力比兩劑式疫苗差

白宮抗疫小組前資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)表示，近半數的美國傳染病學者表示，當局需要強調疫苗的效能未能有效對抗變種毒株，「毫無疑問，接種嬌生疫苗的保護力，比兩劑式的疫苗差。」

嬌生表示，正在實驗室環境測試新冠疫苗對Delta毒株的效力，但還沒有數據可公布。

天普大學(Temple University)藥學系傳染病專家蓋拉格(Jason Gallagher)去年11月接種嬌生疫苗，最近又補打了輝瑞疫苗，因為他參考英國數據顯示，單劑疫苗對抗Delta毒株的效能較低。

他說，美國目前的疫情稍好轉，但隨著Delta毒株迅速擴散，應該要迅速檢驗接種單劑疫苗者出現突破式感染(breakthrough infections)的情形。

CDC數據顯示，全美目前已有65.9%成人至少接種一劑疫苗，另有56.5%成人完成疫苗接種。

拜登政府官員及專家疾呼民眾接種疫苗，但7日以來每日接種疫苗人數已降至約30萬劑。

公共衛生實驗室協會(Association of Public Health Laboratories)執行長貝克(Scott Becker)說：「公衛官員挨家挨戶、走訪教堂和社區，鼓勵人們接種疫苗，但說服成效依然不彰，Delta毒株爆炸性成長，希望有更好的方式能夠降低染疫風險，可惜困難重重。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至26日，美國至少3361萬235人確診、已知60萬3667人死亡，過去兩周，接種率低的密蘇里州和奧克拉荷馬州的新增確診病例增加逾50%；CDC指出，Delta毒株占新增確診病例的20%。