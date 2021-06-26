邁阿密樓塌╱火舌竄出 瓦礫鬆動…搜救也冒生命危險

邁阿密海濱公寓大樓倒塌後的第二天，救援單位使用多種重型機械進行搜尋，目前仍有159人失聯。(Getty Images)

佛州 瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)24日部分坍塌，搜救人員25日在現場頂著噪音、冒著易燃物失火之虞，加緊使用輕、重型器具在斷垣殘塊中尋找倖存者；邁阿密戴德郡消防局副局長賈達拉(Raide Jadallah)表示，由建築物殘塊中找出生還居民，仍抱存希望。

有線電視新聞網(CNN)25日報導，官員們表示人類可以在倒塌的建築物中撐持一周甚至更久，還存活下來，因此搜救行動雖已展開一天半，仍在早期階段。

官員們表示，搜救人員及機具由建築物殘塊中挺進，十分小心，以免損壞倖存者可能卡在其間的空隙；同一時間，搜救人員動用偵聽器材，其敏感度能聽到手錶指針跳動的聲音，以便找出試圖發聲報知地點的生還者；但這項科技能聽到的聲音太多，所以要精確掌握相當困難。

邁阿密市緊急救援人員帶著警犬在倒塌公寓大樓廢墟上搜尋倖存者。(美聯社)

賈達拉指出，有時聽到的是敲擊聲，有時則是鋼筋扭曲，或者是建築殘塊掉落；由下方挺進的搜救部隊一直動用輕型機械如電鋸、氣鑽等。

賈達拉表示，每次聽到類似求救的聲音，就集中人力於那個地區，於是調派更多搜救團隊前來，動用器具、犬隻，參與搶救；但現場滿目瘡痍，加上強風及下雨可能擾動瓦礫堆，搜救人員自身都有性命威脅。

官員們表示，鋰電池等其他易燃物過熱，火舌不時冒出，增加搜救的風險；嗅探犬在建築物殘塊中聞著，搜救人員動用聲納、攝像鏡等器材，尋找可供倖存者藏身的空穴，不時迸出的火舌不僅危險，有時還干擾搜救人員使用的紅外線科技；為了澆熄火勢，水也為殘塊增添許多重量。

邁阿密戴德郡首長丹妮艾拉‧卡瓦(aniella Levine Cava)也憂心表示，搜救人員冒著極度危險救人，建築殘塊不斷掉在他們的工作現場，於是已央請建築結構工程師到現場，確保搜救人員不要受傷。

賈達拉表示，該局至少派遣130名隊員參與搶救行動，此外各地方、州級與聯邦救難人員也不斷抵達。

佛州消防廳、聯邦急難管理局地區協調官等單位，目前都抽調人手趕往事故現場，奧蘭多及那不勒斯市(Naples)救援單位也都出動支援。