專家警告沙洲島蓋房風險高 樓塌警惕海濱社區

公寓大樓坍塌原因尚未有定論，初步勘查似乎與海水侵蝕無關。圖為救援人員在邁阿密倒塌公寓的現場仔細搜索，希望能找到倖存者。(美聯社)

佛羅里達州 邁阿密海灘(Miami Beach)12層樓海景公寓24日凌晨坍塌迄今，至少已有4死11傷，但整起事件為何發生，疑問仍比答案多。

公寓大樓坍塌原因為何，地方政府官員到目為止仍無法確定，初步勘查似乎也與海水侵蝕無關；不過，科學家長期以來持續警告說，類似邁阿密海灘的離岸沙洲島，沙層容易鬆動，蓋房子將有極高風險，特別是受到氣候變遷 影響，海平面已經逐年上升。

國家廣播公司報導，雖然沙層移動不一定是這次公寓大樓倒塌原因，但對於附近區域的建築物來說，這項地理因素持續帶來挑戰。

佛州 瑟夫塞德市(Surfside)市長布爾克特(Charles Burkett)對媒體表示，平時慢跑經過這棟建於1980年代初期的公寓大樓，知道大樓經過幾次小規模裝修，最近因為屋頂整建還動用一座起重機，不過許多建築物平常也都有類似的維修。

布爾克特接受國家廣播公司晨間新聞節目「今日」(Today)訪問時說，如今現場看起來彷彿炸彈爆炸一樣，「可是我們非常確定，並沒有爆炸發生。」

公寓大樓委任律師事務所律師狄瑞克特(Kenneth Direktor)對「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)指出，大樓日前聘請工程師，依照邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)建逐法規，展開屋齡40年安檢，檢查工作也進行中。

瑟夫塞德社區面臨的問題，也是整個邁阿密海灘眼前的挑戰：城市蓋在離岸沙洲島(barrier island)之上，氣候科學家及地質學家長久以來不斷警告，離岸沙洲島其實不應該開發，因為地質屬於沙與泥的鬆散混合，屬於海岸線地帶的天然屏障。

杜克大學(Duke University)地質學榮譽教授皮爾克里(Orrin Pilkey)分析，沙洲島地質變化因素很多，直到1970年代，科學家終於發現，這些小島其實是會移動的，一旦海平面升高，沙洲島就會後退。

「海洋與海岸管理期刊」(Ocean & Coastal Management)2020年4月刊登研究報告指出，根據衛星影像分析，整個1990年代期間，包括瑟夫塞德在內的整個邁阿密海灘，每年都出現小幅變化，讓當地社區出現洪災與其他危險的機率升高。