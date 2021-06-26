邁阿密樓塌╱她電話尖叫「謀殺」後音訊驟斷 家屬盼奇蹟

在公寓大樓倒塌後失蹤的人員家屬擁抱在一起禱告奇蹟出現、讓受困的家人生還。(Getty Images)

佛羅里達州瑟夫賽德(Surfside)邁阿密海濱公寓24日凌晨一時半倒塌迄今，至少159 人下落不明，4人確認死亡，隨著搜尋失蹤者工作持續進行，雨水打在斷瓦殘坦上，家屬只能期待「奇蹟」出現；有住戶靠著非凡力量，即使墜落骨折，仍拉著女兒死裡逃生，有家屬談到樓塌之際，至親從公寓陽台打來電話述說大樓即將倒塌「殺人」，隨即杳無音訊。

她9樓掉到5樓 骨折拉女逃出

家住九樓的安潔拉·岡薩雷斯 (Angela Gonzalez) 和她16歲的女兒德雯 (Devon) ，從九樓跌落到五樓；儘管安潔拉當場骨盆骨折，不知哪裡生出了力量，不但從瓦礫中爬出來，還把女兒德雯拉出來；母女皆被送往醫院治療，但安潔拉的丈夫是159位失蹤者之一。

「她辦到了我很難想像的事。儘管場景如此悲慘，仍想辦法走出生天。」安潔拉的朋友麗莎·梅倫西亞爾 (Lisa Melencial) 在醫院受訪時說，「現在我只想為她和她家人祈禱；希望人人化險為夷。」

現年40歲的卡珊卓．斯特拉頓 (Cassandra Stratton)失蹤；她的姐姐阿什莉·迪恩(Ashley Dean)說，樓塌時，妹妹站在四樓陽台打電話給丈夫、長期擔任民主黨 政治顧問的邁克．斯特拉頓(Michael Stratton)，「她尖叫血腥謀殺後，就沒了音訊。」

迪恩表示，妹妹在電話中說，她正看著泳池塌陷、感覺到震動，不一會兒就斷訊了；斯特拉頓夫婦2015年結婚。斯特拉頓指妻子打電話給他，就是因為她看到大樓即將崩塌。

迪恩說，妹妹在大樓倒塌前幾天「就知道出了問題」，她向家人抱怨說，自己看到大樓進水，並擔心重型設備被抬到屋頂進行維修。

迪恩說，妹妹是模特兒兼瑜伽教練，喜歡大海，常在瑟夫賽德和紐約市 公寓兩地往返居住，她有「藍色的大眼睛，美麗的長髮，漂亮的腳趾，漂亮的腿，絕對完美。」

迪恩強忍淚水，指著妹妹住過的公寓說，看著岸邊倒塌的瓦礫堆，她很難再抱持希望，「我很想抱著希望，但我是個講究現實的人，不想執著於虛無的夢幻。」

邁克·斯特拉頓發表聲明感謝為妻子祈禱的人，他也感謝救援人員「在難以想像的條件下全天候工作，設法將她和其他人帶回家。」

來參加喪禮 猶太 家庭身陷瓦礫

與此同時，159位失蹤者中，有六位來自波多黎各，其中包括前來邁阿密參加朋友父親葬禮的克萊曼(Kleinman)兄弟一家四口人。

克萊曼家族友人賈桂琳·格拉戈 (Jacqueline Glago) 說，他們屬於猶太人社區，關係密切，「沒有聽到他們的任何消息，我們都很絕望。」當地猶太社區在此艱難時刻一起祈禱，人人都希望「出現奇蹟」。

失蹤者中，還有一對年逾80歲的夫婦；北邁阿密海灘專員斯穆克勒(Fortuna Smukler)表示，她24日上午得知公寓大樓倒塌事件，頓時想起兒時玩伴的父母都是大樓住戶，他們至今仍身陷瓦礫中，因他們行動不太方便，可能凶多吉少。

斯穆克勒說，她與老夫婦的女兒聯繫，「她們心痛如絞，事到如今，我們只盼奇蹟出現。」