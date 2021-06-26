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樓塌驚動多國 逾30拉美人失蹤 多人來美打疫苗

記者顏伶如／綜合報導
至少30名拉美裔在邁阿密公寓大樓倒塌後失聯，親友們萬分焦急，期盼救援現場能傳來有人生還的好消息。(Getty Images)
至少30名拉美裔在邁阿密公寓大樓倒塌後失聯，親友們萬分焦急，期盼救援現場能傳來有人生還的好消息。(Getty Images)

佛羅里達州海景公寓大樓坍塌失蹤人數中，包括至少30名來自拉丁美洲國家人士，根據媒體報導，其中有些人是專程來美國接種新冠疫苗的；國家廣播公司(NBC)報導，前智利總統米雪兒·巴舍萊(Michelle Bachelet)的外甥邦尼弗伊(Claudio Bonnefoy)，也在失蹤之列。

共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在推特發文寫道，接到十多個國家民眾求援，希望美國核發緊急簽證給大樓坍塌外籍失蹤人士的家屬，目前正全力提供協助。

拉丁美洲多國外交部與駐美領事館陸續公布尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌的失蹤人數統計，包括九名阿根廷人、六名巴拉圭人、四名委內瑞拉拉以及三名烏拉圭人；哥倫比亞也通報有一名公民失蹤，但官方並未正式宣布。

「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)25日報導，至少36名來自拉丁美洲國家的外籍人士在這起意外中失蹤，包括來自智利、古巴及波多黎各的民眾；報導指出，某些失蹤民眾到美國的目的是為了打疫苗。

彭博新聞社報導，不少拉丁國家民眾專程到美國打疫苗，邁阿密是熱門目的地；全球染疫死亡案例當中，高達三分之一來自拉丁美洲國家，但拉美國家人口卻只占全球總人口的8%。

阿根廷日報「國家報」(La Nacion)報導，阿根廷整型外科醫師葛弗拉斯可里(Andres Galfrascoli)也在失蹤之列，此行到美國打疫苗順便度假。

哥倫比亞廣播電台Blu Radio報導，一個哥倫比亞家庭到美國打疫苗兼度假，在美停留延長大約一個月，結果卻碰到坍塌事件而失聯。

巴拉圭第一夫人席凡娜‧莫瑞拉(Silvana Lopez Moreira)的姊妹蘇菲亞‧莫瑞拉(Sophia López Moreira)也在坍塌事件中失蹤。蘇菲亞‧莫瑞拉與丈夫皮登吉爾(Luis Pettengill)在尚普蘭大廈擁有一間公寓，如今夫妻兩人以及三個孩子通通失蹤。

西語頻道「世界電視台」(Telemundo)報導，以色列政府指出，大約20名以色列公民處於失聯狀態。

美國 疫苗 以色列

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