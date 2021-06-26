邁阿密塌樓增至4死、159失蹤 涉以色列、中南美多國公民

邁阿密公寓大樓倒塌，25日仍有159人失聯，親屬將照片張貼在現場周邊，祈禱他們能夠生還。(路透)

佛羅里達州邁阿密「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)驟然崩塌後，到25日為止已造成至少四人死亡，仍有159人下落不明；受這起事件影響者，涵蓋中南美洲與以色列 等多國，該大樓住戶24日深夜向大樓管理單位提出集體訴訟，求償逾500萬元。

搜救人員25日持續用重型設備和徒手開挖，並派出搜救犬，迫切搜尋這棟12樓高的濱海大樓倖存者；當局表示，他們仍無法確定大樓倒塌時，居民與訪客的實際人數，但積極尋找失蹤的159人。

坍樓現場連夜又挖出三具遺體，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)警長拉米雷茲(Alfredo Freddy Ramirez)表示，當局持續法醫辦公室合作確認罹難者身分；當局接獲11人受傷，4人送醫治療。

邁阿密-戴德郡法醫辦公室25日下午確認首名罹難者為54歲的史黛西‧方(Stacie Fang，音譯)，她因鈍力傷害於阿文圖拉醫院(Aventura Hospital)被宣告身亡；史黛西‧方的姐妹維珍尼亞‧柏格斯(Virginia Borges)表示，她15歲的外甥已在24日上午被救出，幸無重傷。

佛州 瑟夫塞德市(Surfside)市長布爾克特(Charles Burkett)指出，搜救人員盡力救回更多人命，「我們的資源沒有問題，我們的問題是需要點運氣。」

白宮表示，拜登 總統在事發後與佛州州長桑提斯(Ron DeSantis)通話，25日凌晨批准將佛州列為重大災難區。

目前尚未確認大樓倒榻原因，邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)與官員證實，該棟大樓底部並無天坑；從影片可見，大樓中心似乎先倒塌，最靠近海洋側的大樓搖搖欲墜，幾秒後便崩塌。

該棟大樓約130戶中有半數住戶受影響，搜救人員在第一時間疏散其他完整區域的至少35人；從25日一早的電視畫面可見，搜救人員正在撲滅瓦礫堆中燃燒的火。

另方面，也有許多人在等待DNA拭子結果，以助確認受害者身分。

以色列媒體報導，以國在邁阿密總領事艾爾巴茲(Maor Elbaz)表示，以國有20名公民失蹤；另約有30名受害者來自南美洲和加勒比海地區；大樓倒塌後，這些受害者的親友陸續回報失蹤，凸顯此起悲劇影響多國。

在該大樓24日凌晨崩塌後，附近屋主賈斯那(Manuel Drezner)與其他受害者同日深夜提告該大樓協會，求償逾500萬元，據信這是此事件的首例訴訟。

該訴訟書指控，該大樓未妥善保護好居民與訪客，未修繕結構問題且無法預防大樓災難性崩塌，「此舉旨在尋求受害者莫大損失的補償。」