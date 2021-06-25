邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)1981年興建於海埔新生地上，專家指出，自1990年代以來，該建築物便以每年約2公釐的速度下沉，所以該高級大樓屋齡僅40年，外表看似不差，最後還是倒塌。
今日美國報(USA Today)24日報導，佛羅里達國際大學(Florida International University)地球及環境學系教授沃道文斯基(Shimon Wdowinski)表示，據其研究，該倒塌的大樓1990年代以來下沉的速度，有可能減緩，也可能加速。
他的研究用意，並非想判斷該建築是否安全無虞，而是隸屬於更廣大的計畫，想斷定邁阿密市那些地帶最容易受海平面上升或沿海洪災所影響。
沃道文斯基表示，看到尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌的新聞，心裡想到的便是「天啊，我們真的勘查到這個現象。」
研究團隊本發現，該公寓大樓有異常的移動；團隊另得悉，大樓住戶委員會本在接洽工程師及建築師，進行屋齡40年就該做的再領照過程。
「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，按邁阿密戴德郡規定，新建築物屋齡到40年，屋主收到市府正式照會，就該聘請有牌的建築師或專業工程師，對結構及供電系統做檢查，過程必須在90天內完成，才能再領取使用執照；假如有修繕必要，屋主必須在150天內完成，費用由公寓持有人分攤，往後每10年都得做一次檢查。
尚普蘭大廈南棟康斗公寓修繕自4月展開，還在進行之中。
邁阿市議會議員莎莉‧海曼(Salley Heyman)表示，該倒塌的大樓本在進行補強，以符合40年標準；自1992年安德魯颶風(Hurricane Andrew)致災以來，不光邁阿密戴德郡這麼規定，佛州各城市都頒布嚴格的建築物要求，必須做翻新改善。
目前尚普蘭大廈南棟康斗公寓隔壁的飯店因地近倒塌現場，一應人等已經疏散離開。
佛州州長德桑提斯原本人在坦帕市，接獲消息馬上趕往瑟夫塞德，他拒絕揣測可能有多少人死於這場災難，只表示由電視轉播及當地官員的電話聯繫得知，這場事故真的很慘；希望救災人員能由斷瓦殘垣中救出更多人。
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