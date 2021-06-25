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邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

編譯潘勛／綜合24日電
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)1981年興建於海埔新生地上，專家指出，自1990年代以來，該建築物便以每年約2公釐的速度下沉，所以該高級大樓屋齡僅40年，外表看似不差，最後還是倒塌。

今日美國報(USA Today)24日報導，佛羅里達國際大學(Florida International University)地球及環境學系教授沃道文斯基(Shimon Wdowinski)表示，據其研究，該倒塌的大樓1990年代以來下沉的速度，有可能減緩，也可能加速。

他的研究用意，並非想判斷該建築是否安全無虞，而是隸屬於更廣大的計畫，想斷定邁阿密市那些地帶最容易受海平面上升或沿海洪災所影響。

沃道文斯基表示，看到尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌的新聞，心裡想到的便是「天啊，我們真的勘查到這個現象。」

研究團隊本發現，該公寓大樓有異常的移動；團隊另得悉，大樓住戶委員會本在接洽工程師及建築師，進行屋齡40年就該做的再領照過程。

「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)報導，按邁阿密戴德郡規定，新建築物屋齡到40年，屋主收到市府正式照會，就該聘請有牌的建築師或專業工程師，對結構及供電系統做檢查，過程必須在90天內完成，才能再領取使用執照；假如有修繕必要，屋主必須在150天內完成，費用由公寓持有人分攤，往後每10年都得做一次檢查。

尚普蘭大廈南棟康斗公寓修繕自4月展開，還在進行之中。

邁阿市議會議員莎莉‧海曼(Salley Heyman)表示，該倒塌的大樓本在進行補強，以符合40年標準；自1992年安德魯颶風(Hurricane Andrew)致災以來，不光邁阿密戴德郡這麼規定，佛州各城市都頒布嚴格的建築物要求，必須做翻新改善。

目前尚普蘭大廈南棟康斗公寓隔壁的飯店因地近倒塌現場，一應人等已經疏散離開。

 佛州州長德桑提斯原本人在坦帕市，接獲消息馬上趕往瑟夫塞德，他拒絕揣測可能有多少人死於這場災難，只表示由電視轉播及當地官員的電話聯繫得知，這場事故真的很慘；希望救災人員能由斷瓦殘垣中救出更多人。

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