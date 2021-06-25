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你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

記者顏伶如／綜合報導
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

最新研究發現，美國本土逾半數建築物座落於容易發生天然災難的熱點(hotspots)，數千萬房舍、商店與各種建築，集中於最可能遭受颶風、洪水、野火、龍捲風與地震侵襲的地區，房地產開發模式讓氣候變遷傷害加劇；研究人員指出，住在容易發生洪災、野火地區的絕大多數美國民眾，並不了解自己住家所面臨的風險有多高，因為這些風險並沒有明確告知購屋者或租屋者。

研究計畫主持人之一、波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)研究員維吉妮亞‧伊格列西亞斯(Virginia Iglesias)指出，天然災害每年造成民眾死亡，還有以十億計數的財務損失，「這當然與氣候變遷非常有關，因為氣候改變讓極端災害的發生機率增加。但在同一時間，重要的是要注意可能受害的是什麼。」

伊格列西亞斯與研究團隊追溯遠自1945年的資料，分析美國有多少建築物位於容易發生天然災害的熱點；研究人員把重點放在風險最高的地點，也就是天災發生機率及災害規模都在排行榜前10%的區域。

研究結果發現，美國本土有30%的面積屬於天然災害熱點，但全美將近60%的建築物卻蓋在這些地點。

德拉瓦大學(University of Delaware)天災研究員西德爾(A.R. Siders)說：「我們正在容易發生天災的地區興建更多房子，讓更多人入住。」

西德爾表示，美國對於天災風險設有許多管控措施，包括透過研發計畫、當地土地使用管理、土地劃分，以及是否允許土地開發案通過等。

伊格列西亞斯等人的研究發現，在可能發生各種天然災害的熱點中，容易出現野火地區的土地開發最為迅速，從1980年以來格外明顯，面臨野火風險的建築物絕大多數出現在美國西部；美東最可能遭受颶風侵襲的城市，則持續擴大開發。

研究結論指出，美國約有150萬棟建築物處於可能出現兩種以上天然災害的熱點；舉例來說，美西某些地點非常容易遭受野火及地震的雙重打擊，美國南部某些地區則有同時發生洪災、颶風及龍捲風的高風險。

在佛羅里達州邁阿密-戴德郡海濱公寓塌樓事件中還有數十人生死不明，他們的親人焦慮不...
在佛羅里達州邁阿密-戴德郡海濱公寓塌樓事件中還有數十人生死不明，他們的親人焦慮不已。圖為民眾聚在大樓外等消息 。(Getty Images)

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