你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
最新研究發現，美國本土逾半數建築物座落於容易發生天然災難的熱點(hotspots)，數千萬房舍、商店與各種建築，集中於最可能遭受颶風、洪水、野火、龍捲風與地震侵襲的地區，房地產開發模式讓氣候變遷傷害加劇；研究人員指出，住在容易發生洪災、野火地區的絕大多數美國民眾，並不了解自己住家所面臨的風險有多高，因為這些風險並沒有明確告知購屋者或租屋者。
研究計畫主持人之一、波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)研究員維吉妮亞‧伊格列西亞斯(Virginia Iglesias)指出，天然災害每年造成民眾死亡，還有以十億計數的財務損失，「這當然與氣候變遷非常有關，因為氣候改變讓極端災害的發生機率增加。但在同一時間，重要的是要注意可能受害的是什麼。」
伊格列西亞斯與研究團隊追溯遠自1945年的資料，分析美國有多少建築物位於容易發生天然災害的熱點；研究人員把重點放在風險最高的地點，也就是天災發生機率及災害規模都在排行榜前10%的區域。
研究結果發現，美國本土有30%的面積屬於天然災害熱點，但全美將近60%的建築物卻蓋在這些地點。
德拉瓦大學(University of Delaware)天災研究員西德爾(A.R. Siders)說：「我們正在容易發生天災的地區興建更多房子，讓更多人入住。」
西德爾表示，美國對於天災風險設有許多管控措施，包括透過研發計畫、當地土地使用管理、土地劃分，以及是否允許土地開發案通過等。
伊格列西亞斯等人的研究發現，在可能發生各種天然災害的熱點中，容易出現野火地區的土地開發最為迅速，從1980年以來格外明顯，面臨野火風險的建築物絕大多數出現在美國西部；美東最可能遭受颶風侵襲的城市，則持續擴大開發。
研究結論指出，美國約有150萬棟建築物處於可能出現兩種以上天然災害的熱點；舉例來說，美西某些地點非常容易遭受野火及地震的雙重打擊，美國南部某些地區則有同時發生洪災、颶風及龍捲風的高風險。
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