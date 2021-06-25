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埋在瓦礫下 有人喝排水管廢水撐了27天

編譯林育正／綜合24日電
人被埋在瓦礫廢墟中，撐幾天到數周都有可能。圖為24日清晨佛羅里達州瑟夫塞德市公寓倒塌後，急救人員趕往救助。(Getty Images)
人被埋在瓦礫廢墟中，撐幾天到數周都有可能。圖為24日清晨佛羅里達州瑟夫塞德市公寓倒塌後，急救人員趕往救助。(Getty Images)

佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)一棟公寓無預警倒塌，若被埋在瓦礫廢墟中能存活多久？按過去的災害經驗，從幾天到數周都有可能。

在瓦礫廢墟底下存活時間長短，得看崩塌程度和現場狀況而定；若受困者未脫水且身體狀況良好；在2010年海地大地震中，英國每日電訊報(The Telegraph)曾報導，有人靠著喝排水管廢水，存活長達27天。

幾年後在孟加拉一場地震中，也有一名女子在被埋在工廠瓦礫下17天，撐到救援人員聽見她的呼救；英國衛報(The Guardian)指出，她靠喝雨水維生。

總結來說，要在瓦礫廢墟中存活，最好的狀況為現場氧氣充足，身體沒受傷，且恰好有水源。

專家指出，多數存活案例在24小時內被救出，存活機會隨著受困時間增加而減少。

杜克大學求生專家穆恩(Richard Moon)表示人類就算不進食，也能存活數周；但若沒有水，則只能撐個幾天。

他表示：「當你身體脫水，會感到口渴和疲累。最終，當腎臟停止製造尿液，甚至腎臟衰竭，你會感到精神不濟或昏迷。」

儘管如此就算被救難人員發現，成功救出受困者並沒有想像中簡單；有線電視新聞網(CNN)醫生記者古普塔(Sanjay Gupta)博士於2017年墨西哥地震時指出，將人從斷垣殘壁中救出的過程中，若稍有不慎可能造成更多傷害。

古普塔說：「你可能在瓦礫堆中發現生還者，但若沒有妥善救援，他們可能在過程中死亡。」

求生資訊網站「生存百科」(Survivorpedia)建議，家庭緊急救難包可能在必要時發揮關鍵作用；專家建議救難包中可放置足夠度過72小時的食物、水和藥品；此外還有手電筒、收音機、哨子和毛毯。

萬一不幸受困，可以盡量貼近地面，用手臂隔開一個空間，確保擁有足夠空氣，也能用手電筒或手機當作光源，使救難人員更快尋獲；由於受困時間可能長達數小時甚至數天，因此保持冷靜、儲存能量非常關鍵。

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