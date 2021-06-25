邁阿密公寓塌／男孩瓦礫中揮手喊：你看得到我的手嗎？
佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)一棟海濱公寓大樓，24日午夜過後突然大半塌陷，有目擊者在如恐怖片的災難現場，看到一隻從水泥瓦礫堆中伸出的扭動小手，因此救出一名小男孩；倖存者在睡夢中被如雷巨響中驚醒，生還後餘悸猶存地描述打開家門看到眼前一個大瓦礫洞的驚恐過程。
遛狗驚悚目擊 恐怖電影場景真實上演
半夜遛狗路過災難現場的目擊者包博亞(Nicholas Balboa)向美國有線電視新聞網(CNN)表示，當他看到眼前塌陷的大樓，心裡想的是：「不可能有人生還」；隨後，他沿著海灘走到大樓後方，覺得四周全然死寂，彷彿在看一場毛骨悚然的恐怖電影，突然聽到有人尖叫。
包博亞循著聲音走去，赫然發現有小小手指從大塊混凝土和扭曲金屬堆下方，伸出來扭動。
「那隻手穿過了碎片，擺動著。」
「走到近得可以明確聽到聲音時，埋在瓦礫堆裡的人說：『你看得到我的手嗎？』」包博亞說，「那隻手穿過了碎片，擺動著。」
睡夢中大樓塌 「渾然不知樓要垮了」
包博亞立即打開自己手機內鍵手電筒，對外發出求救信號，警察來了，更多救援人員抵達了；這個躺在床墊和床架下的男孩，終於被拉了出來。男孩是24日上午至少35名幸運獲救者之一。
包博亞說，樓塌時，「男孩顯然在睡覺，好多人當時在公寓裡過著自己的生活，睡覺或看電視，渾然不知大樓就要垮了。」
以為聽到雷聲 打開門只見瓦礫和濃煙
63歲的瑟夫塞德市前任副市長巴里·科恩 (Barry Cohen) 就是其中一家住戶。他當時與妻子都在睡覺，還以為自己聽到的是打雷聲。
科恩說，等他們起身打開通往走廊的門，面對的卻是一大堆的瓦礫和滾滾濃煙，「我根本無法走出門口；外面是一個巨大的瓦礫洞。」
這對夫婦所住的尚普蘭塔南公寓(Champlain Towers South Condo)距離大西洋海岸只有幾碼 ；科恩描述自己幸運獲救的過程表示，他和妻子先試圖走樓梯到泳池區，發現門打不開；然後他們到地下室，卻發現那裡持續有水不斷冒出來。
最後他們回到樓上，大聲呼救，後來消防員使用車載升降台將他們救到安全地帶。
災難生死瞬間 「人們邊跑邊尖叫」
「我很感謝他們。」科恩說：「他們工作太辛苦了。我一直很高興自己活著，但我今天更快樂。」
住在附近大樓的住戶詹妮弗·卡爾(Jennifer Carr)表示，她睡覺時被一聲巨響驚醒，房間搖晃，一度以為是雷雨，直到大樓火警警報響起，她和家人走到外面一看，才知道有大樓倒塌了，「這是一場災難，人們邊跑邊尖叫。」
救難隊不停手 深入瓦礫堆尋找生還者
救援人員仍持續以10到12人為一組，帶著狗和其他設備進入瓦礫堆試圖找尋更多可能的生還者；有媒體取得建物倒塌那一刻的錄影畫面，顯示大量碎片飛向空中；警方形容大樓損壞程度有如「炸彈爆炸」。
據報導，瓦礫堆裡仍有生命跡象。數百位心急如焚的家屬聚在一起，手持親人照片等待消息；警方已著手調查大樓倒塌原因。
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