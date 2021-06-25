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邁阿密海景公寓坍塌 至少1死…近百人失蹤 凶多吉少

記者顏伶如／綜合報導
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(歐新社)
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。(歐新社)

邁阿密郊區一棟濱臨海灘的12層樓高、屋齡40年康斗公寓(condominium)，24日凌晨1時30分左右發出轟隆巨響後建築物一側由上到下整個坍塌；截至24日下午為止，已知至少1人死亡，35人獲救，99人失蹤，搜救行動持續進行中，倒塌原因仍有待調查；救難人員在大約兩層樓高的瓦礫堆中，尋找仍有倖存者生命跡象的蛛絲馬跡。

「公寓基本上被壓扁了。」佛州瑟夫塞德市(Surfside)市長布爾克特(Charles Burkett)說，這起事件令人心痛，「因為搶救生還者的行動，恐怕凶多吉少」。

根據南美洲國家政府回報，共計22名南美洲人士在這起意外事件裡失蹤，包括9名阿根廷人、6名巴拉圭人、4名委內瑞拉以及3名烏拉圭人。

尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)突然坍塌近12小時後，確切死亡人數仍無法確知；當地官員指出，至少1人死亡，有35名倖存者從瓦礫堆中獲救，其中10名傷者脫困後在現場接受治療，至少兩人被緊急送醫。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)警方指出，失蹤人數估計達99人；搜救人員說，坍塌的大樓共有55間公寓，另一棟有著136間公寓的相連大樓則未倒塌，但所有住戶已全數撤離。

事發數小時後，搜救人員設法搶救被卡在斷垣殘壁中的一名男童，搜救人員推測男童父母可能都已經死亡；邁阿密-戴德郡急難救助小組主任羅拉森(Frank Rollason)說，一對受困母子也被搜救人員救出，但婦人被壓在瓦礫底下一條腿則被截肢。

尚普蘭大廈南棟康斗公寓建於1981年，大樓裡某些兩臥公寓目前正在房地產市場求售，價格在60萬至70萬元間。

目擊民眾說，位於柯林斯街8777號(8777 Collins Ave)的大樓倒塌之際，許多民眾都在睡覺；一名目擊者說，凌晨1時30分過後不久，大樓發出巨大響聲之後便不斷坍塌。

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)說：「完全無法想像，我們在瑟夫塞德遇到非常恐怖的噩夢。」

根據媒體報導，監視器錄影帶畫面顯示，大樓倒塌的方式與受到管控的建築炸毀非常類似，只不過現場並沒有出現爆裂物閃光；大樓中央部位首先倒下，緊接著建築物其他部分隨之倒下，成為一堆瓦礫。

邁阿密-戴德郡警長拉米雷茲(Alfredo "Freddy" Ramirez)24日下午表示，已有53名尚普蘭大廈住戶確認平安，但有99人失蹤。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)前往坍塌地點勘察後說，電視畫面無法呈現大樓倒塌的嚴重程度，「搜救團隊將盡一切所能全力搶救生命，行動仍持續進行，搜救人員不會休息的。」

佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。(Getty Images)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。(Getty Images)
救難人員在約兩層樓高的瓦礫堆中，尋找仍有倖存者生命跡象的蛛絲馬跡。(Getty ...
救難人員在約兩層樓高的瓦礫堆中，尋找仍有倖存者生命跡象的蛛絲馬跡。(Getty Images)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。(Getty Images)
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。(Getty Images)

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