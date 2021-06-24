獨家專訪╱美台穩健 美資深官員：雙橡園、駐美處都去了

聯邦參議員昆斯(左二起)、蘇利文、譚美日前訪問台灣，在美國在台協會處長酈英傑(左一)陪同下，在機場會晤蔡英文總統等。(本報檔案照)

美國 國務院一位主管兩岸事務的資深官員23日接受本報記者電話專訪，在數十分鐘的問答中，他重申美國視台灣 為具共同價值的民主夥伴，數度強調當前美台「非官方關係」，較數十年來任何時候都更強健；相對的，美國雖尋求與中國在某些領域的合作，但雙方的複雜關係基於競爭，某些領域甚至對抗，美國將以實力應對。以下是訪問摘要：

美台互挺／非官方關係極佳

記者(以下簡稱問)：你如何評價當前的美台關係？

資深官員(以下簡稱答)：美台「非官方關係」仍和過去一樣強健，無論是在國際組織、新冠病毒與確保台灣免受脅迫侵略的合作上，而且台灣還是美國第九大貿易夥伴。從我處理美台議題起，美台「非官方關係」比起過去數十年來任何時候，都更為強健。

去年新冠疫情發生，當美國有需要時，台灣伸出援手捐贈口罩；現在台灣需要美國，我們也能派送250萬劑莫德納疫苗 到台灣，這是展現雙邊關係有多強健的極佳案例，我們彼此相互支持。

台灣是民主夥伴，美台享有多數共同價值、期望，除了為了各自國內、人民，也包括對印太區域更廣泛層面的看法。

美中競爭／複雜中明顯對抗

問：那美中關係又如何呢？

答：談到美國與中國的關係，很明顯就有點複雜，如同國務卿布林肯在很多場合說過，假設中方有意，美中之間確實有些可合作的領域；不過，很明顯的，北京和華盛頓存在競爭因素，某些領域雙方關係明顯對抗。

拜登總統及其政府已數度表示，要用競爭角度看待與中國的關係；重點是美國要從實力角度出發，應對這場競爭；首先，我們在國內得先強化自己；其次，我們也得強化與全球朋友、夥伴及盟邦的關係。準此，無論是要求中國在掠奪性貿易、人權，或在太平洋地區的壓迫等行為負責，美國都能和許多共同的盟友共事。

問：請談談美國如何決定提供台灣250萬劑新冠疫苗？

答：我並未主導疫苗分配，國務院當然是跨部會協調的一員，但過程牽涉到一些非常敏感的處理，我不宜分享其中細節。但我很願意跟你以及貴報讀者說明，提供台灣250萬劑莫德納疫苗，是展現美國對台堅若磐石的支持的極佳佐證。台灣在美國需要之際伸出援手，美國如今也願意幫忙。

美國捐贈台灣的第二批莫德納疫苗，於台灣時間18日下午降落桃園機場。(中央社)

贈送疫苗／支持台灣朋友

問：接下來是否可能讓台灣代工疫苗生產？

答：美國與台灣歷任的衛生官員，有許多接觸，討論如何處理疫情，包括分享個人防護裝備或疫苗，但我不是衛生官員，你提的問題這要問衛生部。

問：美國援台疫苗，是否刻意支持因疫情左支右絀的蔡英文總統？

答：我們不涉入台灣內政，我們尊重台灣選民的民主抉擇，也支持任何時刻執政的政黨，蔡英文明顯是經過合法程序選出的台灣現任領導人，我們不會因為他們的政治屬性就支持。

我們支持的是我們在台灣的朋友，也支持世界各地的所有人，包括中國大陸、美國、台灣、歐洲、南非。

這是一個非常難纏的病毒，過去一年半我們大多數人曾低估它，或沒採取強力防護措施，也付出巨大代價。

即便台灣近期爆發疫情，從病例數上看，台灣仍做得比地球上任何人都好，尤其是美國，我們的經歷相當慘痛，我不認為我們有資格批評別人做不好。我們有60萬人死於新冠病毒，我知道台灣新冠死亡人數也增加，但你們實在好得多。無論誰當政，我們始終會支持台灣的朋友。

新交往準則／美官員去過雙橡園

問：國務院發布新美台交往準則後，美國官員是否已去過駐美代表處或雙橡園？

答：你剛剛提到的地點都有。我們對新交往準則感到自豪，我不會談論特定議題的細節，類似的會面都會保密。

但我們開過不只一場會議。

軍機訪台／不需過度解讀機型

問：三位聯邦參議員搭乘C17運輸機訪問台灣有什麼特殊意義？

答：很多人都想從這個角度大做文章，但我反對過度解讀C17的重要性。

這三位重量級國會議員訪問台灣，並宣布捐贈疫苗的計畫，對台灣是正面訊號沒錯，但不需要過度解讀軍機機型。

我們的國會議員只要是以國會代表團(CODEL)方式出訪，都是搭乘軍機。當下有很多因素考量影響飛機機型的選擇，包括疫情導致空中運輸更多不便。

美台互訪／疫情後當然有機會

問：美台高層官員互訪如何達成？台灣還要如何努力促成？

答：無論過去和未來的任何訪問計畫，都必須能推進雙方利益。我目前沒什麼要宣布的，現在正逢疫情，但未來當然有機會。

問：美台經濟繁榮夥伴對話與台美貿易暨投資架構協定(TIFA)何時可恢復？

答：TIFA要問美國貿易代表署，根據USTR日前發布訊息，將會很快舉行新一輪TIFA諮商。

至於經濟繁榮夥伴對話，是前政府時代、國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克(Keith Krach)創建，他的繼任者還未通過參議院確認。我無法告訴你，那是不是個討論美台相互利益一個非常有效率的討論場合，一切都要等到新次卿上任後的決定

問：台灣8月28日將舉行美豬公投，其結果是否會影響雙邊關係？會前舉行TIFA諮商是否可能影響公投結果？

答：我避免直接回應這個問題。但我要說，台灣是美國第九大貿易夥伴，基於雙邊貿易和投資關係的深度與廣度，我們很有必要跟台灣討論如何促進雙邊關係的方式，這就是為何USTR要很快在今年夏天和台灣對口官員舉行會議的原因。