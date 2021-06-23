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不樂觀 世衛特使估：變種病毒將持續出現 有些很棘手

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專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

編譯季晶晶／綜合外電
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

最早在印度出現的Delta變異病毒株目前持續在全球快速傳播，專家說，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府最好現在就著手準備。

財經網站CNBC報導，部分國家，像是美國英國，已經表示，一年內推出施打追加劑（第3劑）的計畫，但具體方案付之闕如。美國食品藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主任Peter Marks上月表示，這是必須儘快弄清楚的事。

追加劑的討論愈來愈熱烈，目前所知如下：

首先是該不該打？

由於不知道打過疫苗後免疫力能持續多久，到底是否需不需要打第3劑，還存有問號。是否該施打與原始接種不同廠牌的疫苗，以及新冠疫苗是否需要和流感疫苗一樣，進行調整以應付變異病毒株，或者原樣施打就可以，也存在未知數。

美國和英國目前使用輝瑞-BNT、莫德納和嬌生的疫苗，英國也高度倚賴阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的疫苗。

其次是何時？

追加劑計畫有可能在最初的疫苗施打計畫完成之前就展開。目前英國有近60%的成人完成接種，美國約逾55%。美國也擴大施打12歲以上未成年人，英國還沒有為未滿18歲的人提供疫苗。

英國廣播公司援引政府高階人士報導，追加注射的計畫將在「適當時機」宣布，目前正在對不同疫苗混用的效果，進行廣泛研究。英國5月啟動追加劑研究，看7種不同的疫苗作為第3劑的效果，結果預計9月公布。

如何進行？

專家主張為追加劑制定考慮完善的計畫，以協助公衛系統應付因為各種需求而產生的壓力：除提供疫苗接種外，還要滿足因疫情延遲手術和治療的那些病患的需求。

在英國，皇家全科醫師學會（RCGP）主席Martin Marshall受訪表示，英國的國民保健署（NHS）必須知道今年秋天外界期望它做什麼，「首先，是否需要推動追加劑計畫，誰會需要，例如較脆弱的老年人。到哪裡接種，以及由誰施打。全科醫生和護士都很忙，有沒有可能由非經臨床訓練的人員負責打針」。他贊成在打冬季流感疫苗的同時，加上新冠疫苗追加劑。

道德議題

在許多開發程度較差地區的疫苗接種計劃進度落後之際，推動注射追加劑，具有道德疑慮。世界衛生組織（WHO）已敦促較富裕國家先向貧窮國家捐贈疫苗。該組織首席科學家Soumya Swaminathan上周五表示，「我們沒有必要資訊，對要不要打追加劑做出建議。」

Delta變異病毒株

施打追加劑的呼聲，正值Delta變異病毒株在全球快速蔓延，Swaminathan周五說，該病毒株正成為全球傳染主流。

WHO官員上周還說，有報導指Delta變異病毒株造成更嚴重症狀，但仍需額外研究加以證實。

目前為止，新冠疫苗證實對變種病毒仍具保護力，能防範完全接種的人感染重症。英國公共衛生部上周一的一份分析報告發現，兩劑輝瑞或AZ疫苗，能很有效地防範因感染Delta變異病毒株，導致住院治療。

流感疫苗 英國 美國

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