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俄羅斯夏威夷外海模擬擊沉航母 美監控

編譯潘勛／綜合22日電
俄羅斯國防部22日宣布，在距夏威夷州35哩的外海兵棋推演，模擬攻擊美國航空母艦。圖為俄國防部公布的錄影顯示俄國海軍在夏威夷外海推。(取自視頻)
俄羅斯國防部22日宣布，在距夏威夷州35哩的外海兵棋推演，模擬攻擊美國航空母艦。圖為俄國防部公布的錄影顯示俄國海軍在夏威夷外海推。(取自視頻)

俄羅斯國防部22日宣布，艦隊在距美夏威夷州僅35哩的外海進行軍事演習，模擬擊沉一艘航空母艦；美國為此提高警覺，派航母戰鬥群到附近水域，另指示駐珍珠港的F-22匿蹤戰機待命戒備。

「每日郵報」22日報導，俄國這次在夏威夷州外海舉行大規模軍演，至少有20艘俄軍戰艦、潛艦及支援艦，在20架戰鬥機伴隨下浩蕩展開，規模為冷戰以來最大。

俄羅斯表示，演習地點距夏威夷海岸300哩，但在6月19日拍攝、未經證實的衛星影像顯示其實近得多，即在距離夏威夷約35哩內；美國媒體則報導，俄國艦隊軍演地點，距夏威夷主島約300到500哩，與俄方的說法大致吻合。

圖為俄國防部公布的錄影顯示俄國空軍前往夏威夷途中進行空中加油。(取自視頻)
圖為俄國防部公布的錄影顯示俄國空軍前往夏威夷途中進行空中加油。(取自視頻)

俄國軍演令五角大廈提高戒備，為因應俄國轟炸機的巡航，美方分別在14、18兩日派遣F-22「猛禽」(Raptor)戰機緊急升空；但兩次俄機均未進入美國防空識別區(ADIZ)，故未予攔截。

美國海軍承認，卡爾文森號(USS Carl Vinson)航母戰鬥群17日現身夏威夷附近活動，但並未言明打擊群何時、為何抵達。

俄國國防部21日發布軍演相關視頻，顯示俄軍集結兩支特遣艦隊，各相距約300哩進行演習，由一組扮演敵軍；未具名的俄國海軍潛艦也參與這次演習；另有兩架Tu-142MZ型長程反潛機，由俄國太平洋艦隊航空兵分部下令由堪察加半島(Kamchatka peninsula)起飛，並派有米格31型攔截機護衛，參與這次演習，途中另演練空中加油。

俄國國防部表示，兩組特遣艦隊執行「偵監、反制行動，並以導彈擊毀模擬敵軍的航母戰鬥群」；除反艦演習，特遣艦隊也外測試防空和反潛任務應變戰力。

美軍印太司令部發言人卡夫卡(Mike Kafka)發布聲明指出，印太司令部正密切觀察俄國海軍來到西太平洋國際水域進行的軍事演習。

俄羅斯國防部22日宣布，在距夏威夷州35哩的外海兵棋推演，模擬攻擊美國航空母艦。...
俄羅斯國防部22日宣布，在距夏威夷州35哩的外海兵棋推演，模擬攻擊美國航空母艦。圖為俄國防部公布的錄影顯示俄國海軍正在操演。(取自視頻)

卡夫卡表示，印太司令部執行觀察任務時，完全遵守國際海洋法及飛航法，確保各國都能演習時無所畏懼或有所質疑，確保印太地區公開自由，估計俄方在該區軍演時也遵守國際法。

 俄軍赴太平洋演習前一周，俄國總統普亭才與拜登總統在日內瓦舉行氣氛尷尬的高峰會；會前普亭還詢問拜登用「劊子手」形容他是怎麼回事；普亭另形容拜登為職業政客，還不吝讚美前總統川普。

俄國 夏威夷州 美國

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