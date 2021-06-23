敏感大事不斷 病毒擋在境外…中國邊防限制延1年

華爾街日報22日引述知情人士報導，儘管新冠疫苗在中國 已經施打超過10億劑，但北京方面仍計畫至少延長邊界防疫 限制一年，因為官員擔心新型變種病毒不斷出現，而且多項具有高度敏感的事件即將接連到來。

消息人士說，在今年5月中旬舉行的一場國務院會議上，敲定了邊界防疫限制暫訂延長至2022年下半年的決定；包括中國外交部、國家健康衛生委員會等政府機關，均派員參加了這項會議。

報導指出，北京方面採取審慎態度，主因官員希望確保明年將登場的重大活動一切順利；包括2022年2月4日於北京揭幕的第24屆冬季奧運會，以及中國共產黨將於年底展開十年一次的政權交接；一般認為，中國國家主席習近平將突破兩任限制，繼續連任。

知情人士說，中國官員為了降低確診案例進入中國的風險，將限縮已經接種中國疫苗的民眾申請新簽證，對於入境人士則將強制規定旅館隔離至少14天。

華爾街日報報導，知情人士指出，如果中國開始放寬邊界防疫規定，第一步可能從香港、澳門開始，取消往來中國大陸與港澳地區之間的旅遊限制；接下來則放寬疫苗施打率較高、確診案例數量已獲得控制國家的限制。

消息人士透露，中國可能會優先放寬認可中國疫苗的國家的旅遊限制，不過對於放寬邊界防疫規定，目前並沒有既定時程表。

武漢出現染疫案例以來，中國政府在疫情 初期，曾譴責美國在內等國家對往返中國旅遊訂定限制；不過，疫情在中國國內逐漸獲得控制之後，世界各地疫情卻一路升高，北京方面對於邊界防疫措施一直採取高規格管控。

報導指出，只要有疫情傳出的跡象，中國立即多管齊下全力防堵，以鐵腕政策宣布封城、大規模展開病毒篩檢，並且統一隔離檢疫。

疫苗施打計畫在中國推出之初，一度進展遲緩，但最近幾周速度加快；截至20日為止，根據中國官方統計，已施打了超過10億劑；英國牛津大學網站「用數據看世界」(Our World In Data)統計顯示，截至10日為止，中國人口已有16%完成接種。

經濟研究機構龍洲經訊(Gavekal-Dragonomics)分析師厄爾南(Cui Ernan)指出，中國加強邊界防疫將病毒擋在境外，讓國內經濟得以復甦，「不過由於疫情仍然傳出，防疫限制持續存在，讓經濟復甦面臨了天花板。」

中國美國商會總裁畢艾倫(Alan Beebe)說，延長邊界防疫將導致國際企業被迫還要在受到影響的狀況下運作一年多，疫情出現後許多外國企業高層主管都被困在海外，面對面洽談生意已經變得不可能。