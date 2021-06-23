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近15月特勤局881人確診 477人是保護總統等特工

記者胡玉立／綜合報導
特勤局探員出勤率高，染疫機會也高，一半以染病者為擔任總統隨扈。圖為拜登總統的特勤局隨扈４日在德拉瓦州出勤。(路透)
特勤局探員出勤率高，染疫機會也高，一半以染病者為擔任總統隨扈。圖為拜登總統的特勤局隨扈４日在德拉瓦州出勤。(路透)

美國特勤局(US Secret Service)22日承認，去年3月1日至今年3月9日，特勤局共有881名員工新冠檢測呈陽性反應，佔全局員工11%；最先披露此訊息的「華府公民責任與道德組織」則指出，染疫者逾半數共477人是特工，他們負責保護總統、副總統及其家人和其他政府官員。

非營利政府監督組織「華府公民責任與道德組織」(CREW)依「資訊自由法」取得特勤局詳細說明特工和其他員工染疫情況的內部紀錄；CREW指出，檢測確診的881名該局員工包括477名特工、249名制服部門員工和155名其他員工。

CREW報告凸顯特勤局在疫情下面臨的風險：儘管數據顯示新冠病毒在全國肆虐，但川普政府官員、尤其是前總統川普仍堅持一切活動照舊進行。

特勤局發言人惠蘭 (Justine Whelan)在聲明中表示，特勤局採取積極主動措施，對員工進行2萬5000多次新冠檢測，「並分發聯邦疾病防治中心(CDC)推薦的個人防護裝備包括口罩、防護罩、手套和其他設備給全球各地員工。」

惠蘭並指出，「特勤局的基本執法任務要求員工在疫情期間，與公眾保持持續接觸；包括競選活動、白宮附近的群眾集會及多個國家特別安全活動執法行動，其中包括總統就職典禮在內。現在和整個疫情期間，特勤局均做好充分準備並配備人員，以成功應對這些挑戰。」

特勤局探員出勤率高，染疫機會也高，一半以染病者為擔任總統隨扈。圖為拜登總統的特勤...
特勤局探員出勤率高，染疫機會也高，一半以染病者為擔任總統隨扈。圖為拜登總統的特勤局隨扈４日在德拉瓦州出勤。(路透)

國會議員最近向特勤局長莫瑞(James Murray)施壓，要求提供川普去年10月染疫和接受治療期間，他在馬里蘭州華特里德軍醫院外短途旅行的相關訊息。

川普確診後，特勤局人員仍開車保護他；儘管當時公眾集會受限制，川普仍舉行多次大型集會和活動。

莫瑞在證詞中表示，特勤局無法決定一項行動是否是好主意，只能判定行動是否可行。

CREW指出，川普政府行動可能接觸到特勤局人員，但由於感染者身分保密，因此無法驗證是否與可能感染源有直接聯繫。

特勤局總計僱用約3200名特工、1300名制服部門人員及2000 多名其他技術、專業和行政支持人員。

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