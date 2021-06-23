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佛州馬納堤郡政府大樓群聚染疫 完成接種者沒事

編譯洪毅／綜合22日電 

佛羅里達州馬納堤郡(Manatee County)政府大樓爆發新冠肺炎群聚感染，造成六人染疫，其中二人病歿；資訊科技(IT)部門雖是重災區，但已完成疫苗接種的員工在此環境下並未染疫，說明疫苗的效力及接種的必要性。

「華盛頓郵報」報導，馬納堤郡官員霍普斯(Scott Hopes)表示，染疫的六名員工都還沒接種疫苗，其中五人隸屬IT部門，其中來自IT部門的二名員工不幸病歿，不過另一名已完成接種的IT部門員工雖然暴露於病毒之下，但是並未染疫。

霍普斯表示，這次特殊的群聚感染事件，說明了疫苗的效力，因為所有的確診案例都來自未接種員工，而與他們密切往來，並已完成接種的員工就未受影響。

馬納堤郡是在第二名染疫員工17日病歿後，才決定在隔日封鎖辦公大樓消毒，21日才重新啟用；此次群聚感染死亡率高達40%，霍普斯說，這代表他們面對的是與去年不同的病毒，他懷疑這次群聚感染是由Delta變種病毒所引起，但仍尚待確認。

Delta變種病毒最早在印度發現，傳染力比最早在英國發現的Alpha變種病毒還要強，目前占全美國新增確診病例的6%；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周表示，雖然Delta病毒來勢洶洶，但是疫苗仍對此病毒有保護力。

馬納堤郡在5月時決定解除如戴口罩等防疫措施，並告知政府大樓員工及洽公民眾「依自行判斷」來避免自己染疫；儘管政府大樓的群聚依然爆發，不過重啟後，仍然是「鼓勵但不強制」員工採取防疫措施，洽公民眾亦然。

霍普斯表示：「雖然口罩明顯有效，但此時疫苗更為重要。」馬納提郡衛生局官員堤特爾(Christopher Tittel)也強烈鼓勵員工接種疫苗，「惟有大家都去接種，疫苗才會產生效力。」

目前全國已有1.5億人完成接種，約占總人口的46%；在佛州，此數字為44%，但是接種人次從上周開始驟降；而在馬納提郡，此數字為43%。

疫苗 變種病毒 口罩

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