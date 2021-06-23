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衛生部：美養老院持紅藍卡亞裔 去年死亡率最高

記者顏伶如／綜合報導
衛生部一份調查報告指出，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人，疫情期間遭受衝擊為最明顯。圖為去年4月紐約一名養老院住戶被送進救護車。(美聯社)
衛生部一份調查報告指出，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人，疫情期間遭受衝擊為最明顯。圖為去年4月紐約一名養老院住戶被送進救護車。(美聯社)

聯邦衛生部督察長(inspector general)22日公布調查報告指出，美國去年爆發新冠疫情後，住在養老院的聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)受保人死亡率增加32%；若以族裔區分，住在養老院的亞裔紅藍卡持有人遭受的衝擊為最明顯，在去年死亡率為27%，遠遠超過非洲裔或拉丁裔等其他少數族裔，更比2019年的17%暴增。

美聯社報導，老年人原本就是感染新冠病毒的高風險族群，衛生部監督單位公布的這份最新報告，是美國出現疫情以來，有關老年人遭受病毒感染的最詳盡研究。

衛生部督察長報告中指出，2020年中，住在養老院的紅藍卡持有人裡，每十人中就有四人曾經感染或可能感染新冠病毒，這個族群在2020年的死亡人數，比美國尚未爆發新冠疫情的2019年多出16萬9291例。

哈佛大學公共衛生專家葛拉柏斯基(David Grabowski)對美聯社表示：「先前我們就已經料到，狀況可能不妙，但卻沒想到狀況竟然如此嚴重。」

葛拉柏斯基說：「這些並不是原本就會死亡的案例，屬於數量龐大的超額死亡(excess deaths)。」

衛生部督察長報告指出，紅藍卡持有人在2020年的死亡案例，每個月都比2019年同期增加，光是在2020年4月，就有8萬1484名住在養老院的紅藍卡持有人死亡；雖然去年12月加強病毒篩檢、隔離等防疫措施；但由於疫苗仍未普及，當月又有7萬4299名住在養老院的紅藍卡持有人死亡。

統計顯示，住在養老院的低收入紅藍卡持有人，去年感染新冠病毒的機率達56%，染疫死亡率則有26%。

報告指出，養老院的亞裔紅藍卡持有人去年死亡率為27%，2019年只有17%；相較之下，養老院的白人紅藍卡持有人去年死亡率為24%，2019年則為18%。

美聯社報導，少數族裔紅藍卡持有人死亡率在2020年中升高，或許不是因為種族或族裔的直接因素，而是少數族裔老年人多半集中住在社區裡某些養老院，而特定社區在2020年間又爆發嚴重疫情。

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