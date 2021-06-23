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讓國慶日7成疫苗接種達標 白宮調降門檻

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統宣示的國慶日前達到全國70％接種率的目標，恐難以達成，計劃下修施打年紀。圖為14歲的加州高中生正在接種疫苗。(美聯社)
拜登總統宣示的國慶日前達到全國70％接種率的目標，恐難以達成，計劃下修施打年紀。圖為14歲的加州高中生正在接種疫苗。(美聯社)

18歲以上目標改為27歲以上

白宮22日坦承，美國無法在國慶日(7月4日)前達到拜登總統設定的七成成人(18歲以上)至少接種一劑新冠疫苗的目標，卻調降目標，改宣布新目標為「27歲以上的美國人，有七成在國慶日假期至少接種一劑」；白宮醫療顧問佛奇說，七成是期待，不是目標，徹底擊敗新冠病毒，才是最終目標。

華郵報導，截至22日，64%成人至少接種一劑，距離拜登目標還有6個百分點；不過疫苗施打成長率自四月中旬開始放緩，當時平均每日可施打300萬劑，上周全美平均每日施打劑量為110萬。

華郵推估，直到拜登設定的國慶日，美國成人疫苗接種率不超過68%。

拜登5月4日為國慶日設定兩項目標，包括「超過七成成人至少接種一劑新冠疫苗」，與「1.6億美國人完成接種」，拜登當時表示，若成功做到就能朝重返正常生活跨出一大步。

白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）22日在新冠疫情簡報會承認，這兩項目標可能都無法如期完成；他說，美國已有超過1.5億人完成接種，不晚於七月中旬，應可達到1.6億人。

齊安茲：年輕族群沒有動力接種疫苗

齊安茲說，目前全美國30歲以上民眾，已有七成至少接種一劑，要讓七成的18歲到26歲區間的民眾接種疫苗還要花上幾周；他表示，年輕族群不認為新冠病毒足以影響生活，也就更沒有動力接種疫苗。

華郵報導，多項調查發現，近三分之一的美國人沒有立即接種疫苗的計畫，理由是認為新冠病毒威脅被過度誇大，或認為曾感染新冠病毒者已有一定免疫力。

佛奇：7成是期待 擊敗病毒才是目標

全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）說，七成成人在國慶日前至少接種一劑，是期待，不是目標，美國最終目標，是徹底擊敗新冠病毒。

美國接種疫苗落差存在年齡層和區域差異，除了年輕族群外，中西部和南部地區接種率也偏低。

變種病毒來勢洶洶，不少專家推估今年秋天還會再有一波疫情，接種率低的地區首當其衝。

華郵報導，美國東西岸16州加上華盛頓特區，超過七成成人已至少接種一劑疫苗，另有4州部分接種率達68%；但阿拉巴馬州、路易斯安那州、密西西比州與俄亥俄州的成人至少接種一劑的，不到五成。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，田納西州勞倫斯郡(Lawrence County)，不到35%的成人至少接種一劑；但在田納西州都會地區的戴維森郡(Davidson County)接種率超過60%。

拜登設定國慶日為重返正常生活的起點，白宮正規畫大規模活動，拜登將與1000名先遣急救員、必要行業員工、軍職人員及家屬在白宮南草坪野餐慶祝，這將是拜登上台以來規模最大的一場慶典。

美國 疫苗 拜登

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