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防疫指南變變變、工時長到快抓狂 學區總監離職潮

編譯洪毅／綜合20日電

新冠疫情衝擊過後，學校將陸續重啟；不過據「華盛頓郵報」報導，由於疫情造成的沉重壓力，衍生出與家長、教師、學校董事會的衝突，讓許多學區教育總監紛紛求去，人員流動率之高幾乎是史上未見。

例如伯特納(Austin Beutner)在三年前擔任洛杉磯聯合學區教育總監之前，曾任職銀行、洛杉磯第一副市長、洛杉磯時報發行人、執行長，但是從來沒有任何一份工作，讓他感受到如此沉重的壓力。

伯特納說，他現在每週工作七天、每天工作15小時，讓他「精疲力盡」；他在本月決定，30日聘書到期後，拒絕為期三年的續任聘書。

伯特納說，他不會完全退下崗位，但目前的全職工作讓他「無法忍受」。

全國教育總監現在疲於奔命、壓力沉重的原因，在如何於疫情期間學校關閉時，確保孩童的受教權，以及各種危機管理等；喬治亞州比伯郡(Bibb County)學區教育總監柯蒂斯·瓊斯(Curtis Jones Jr.)就說，防疫指南不斷改變，「今天對的事情，二周後就不一定是對的。」

許多地方正研議9月重啟學校，但是對年輕人威脅較大的Delta變種病毒威脅，因此教育總監須就「何時、如何」重啟學校，與社區鄰里、學校董事會磋商，這些又可能與社區、董事會起衝突。

美國學校行政人員協會(AASA)執行主任多米尼克(Daniel Domenech)表示，求去的教育總監涵蓋大都市到小城鎮，因為當前的工作沒辦法帶來愉悅感，事情不斷增加，問題接踵而來；已擔任舊金山學區教育總監四年的馬菲斯(Vincent Matthews)3月表態求去時即說，他是「懷著沉重心情離開」。

曾擔任維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)公立學校教育總監的多米尼克說，印象中教育總監的工作從未如現在這般艱難。

教育總監 學區 疫情

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